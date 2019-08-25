لبنان: إسرائيل تحاول إثارة التوتر بالمنطقة وواشنطن تدعو لمنع التصعيد

ندد لبنان، الأحد، بالعدوان الإسرائيلي عقب سقوط طائرتي استطلاع في الضاحية الجنوبية ببيروت، معقل حزب الله، محذراً من تداعيات هذا الحادث على استقرار المنطقة.

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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال إن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت محاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

الحريري: العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

الحريري: العدوان خرق صريح للقرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية بين لبنان واسرائيل إثر حرب يوليو/تموز 2006.

الحريري: الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

بومبيو يدعو الحريري إلى تجنب التصعيد

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو دعا، الأحد، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى تجنب التصعيد والعمل على منع أي شكل من أشكال التدهور.

أكد بومبيو خلال اتصال هاتفي أجراه مع الحريري، في ظل تداعيات سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت "على ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

نقل بيان عن مكتب الحريري، تشديده على "التزام لبنان موجبات القرارات الدولية". محذرا من مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذه القرارات وللسيادة اللبنانية وضرورة العمل على وقف هذه الخروقات.

قدم الحريري شكره للوزير الأمريكي على اتصاله. مؤكدا بذل الجانب اللبناني كل الجهود لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت فجر الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

عدوان سافر

الرئيس ميشال عون: العدوان الإسرائيلي السافر دليل إضافي على نيات اسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة.

وزير الخارجية جبران باسيل طلب إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن "لإدانة هذا الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".

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