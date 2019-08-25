شاهد: وسط غضب شعبي "غزة" تشيع فلسطينيا توفي بالبوسنة

شارك آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة، الأحد، في تشييع جثمان تامر السلطان الذي توفي في جمهورية البوسنة والهرسك قبل أسبوع، بعد أن هاجر إليها هربا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.
حسبنا الله ونعم الوكيل …
حسبنا بالله على كل يد نجسة كانت سبب في هذه المصيبة .. ربنا يصبر اهلك
وداع الشهيد #تامر_السلطان 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/qYbDObizhl
— Waleed (@Waleed_sul93) August 25, 2019
لروحك السلام / شهيد الغربة #تامر_السلطان pic.twitter.com/9s4v5E4PTT
— الغزاوي (@Ehabhelou) August 25, 2019
#صور| تشيع جثمان الشهيد #تامر_السلطان الذي توفي غرقا خلال رحلة هجرته. pic.twitter.com/3zcrexKb7K
— Pal+ أخبار (@palplusnews1) August 25, 2019
الشاب المكافح #تامر_السلطان.
رحلت وتركت الوجع يعتصر قلوبنا.
اتقدم بخالص التعازي والمواساة الي عائلة السلطان بوفاة الشهيد المغترب تامر السلطان.
والذي خرج من قطاع #غزة بعد رحلة طويلة من العطاء والكفاح تسببت باعتقاله السياسي عشرات المرات.
انا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/bnXCnOBtjn
— Atef Abu saif (@atefabusaif) August 21, 2019
حشد ضخم في منتصف النهار وفي أشد درجات الحرارة خرج لتشييع جثمان شهيدنا #تامر_السلطان
ماذا فعلت في دنياك يا تامر لتكن جنازتك بهذا الشكل 😭🙏💔
رحمك الله يا حبيب🙏😭
— أََحْمَد الكَحْلُوت|⚖️ (@AhmedKahlout6) August 25, 2019