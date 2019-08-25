شاهد: وسط غضب شعبي "غزة" تشيع فلسطينيا توفي بالبوسنة

شارك آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة، الأحد، في تشييع جثمان تامر السلطان الذي توفي في جمهورية البوسنة والهرسك قبل أسبوع، بعد أن هاجر إليها هربا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

التفاصيل:

أثارت وفاة "السلطان" موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها كشفت عن المعاناة التي يواجهها الآلاف من الشبان الفلسطينيين بغزة خلال رحلات الهجرة غير النظامية إلى أوربا.

اعتبر نشطاء على مواقع التواصل "السلطان" ضحية للظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة في غزة.

النشطاء أكدوا أن وفاته تشكل نموذجا حيا على حجم المأساة التي يعيشها جميع سكان القطاع والتي تدفعهم للهجرة في ظروف خطيرة وقاسية للغاية بحثا عن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

حسبنا الله ونعم الوكيل …

حسبنا بالله على كل يد نجسة كانت سبب في هذه المصيبة .. ربنا يصبر اهلك

وداع الشهيد #تامر_السلطان 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/qYbDObizhl — Waleed (@Waleed_sul93) August 25, 2019

تشييع الجثمان

وصل جثمان الصيدلاني الفلسطيني إلى القطاع مساء السبت، عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أوعز إلى وزير الخارجية رياض المالكي، الأربعاء، بالتواصل مع جمهورية البوسنة والهرسك من أجل إعادة الجثمان إلى القطاع، بحسب بيان للرئاسة.

أدى الفلسطينيون صلاة الجنازة على جثمان "السلطان" (38 عاما)، وهو صيدلاني وأب لثلاثة أطفال، في مسجد "الفوز" ببلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، قبل أن يتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

شارك في الجنازة العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين، إضافة لوجهاء وشخصيات اجتماعية بارزة بالقطاع.

رفع المشاركون في الجنازة صور "السلطان" والأعلام الفلسطينية ورايات غالبية الفصائل الفلسطينية.

ردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة وتحسين ظروف حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

سبب الوفاة

لم يتم الإعلان رسميا عن السبب المباشر لوفاة الشاب الفلسطيني، إلا أن الخارجية الفلسطينية أفادت في بيان لها الجمعة، أن السلطان أدخل في تاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري، إلى المستشفى وكان يعاني من الضعف والإنهاك وتغيرات في جلد ساعده اليسرى، وتوفي بعد 5 أيام.

الشاب المكافح #تامر_السلطان.

رحلت وتركت الوجع يعتصر قلوبنا.

اتقدم بخالص التعازي والمواساة الي عائلة السلطان بوفاة الشهيد المغترب تامر السلطان.

والذي خرج من قطاع #غزة بعد رحلة طويلة من العطاء والكفاح تسببت باعتقاله السياسي عشرات المرات.

انا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/bnXCnOBtjn — Atef Abu saif (@atefabusaif) August 21, 2019

ذكرت الخارجية أنه بعد إجراء تشريح لجثمان السلطان تبين إصابته بسرطان الدم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات من جسده للتأكد من أن سبب الوفاة كان مرض السرطان.

حشد ضخم في منتصف النهار وفي أشد درجات الحرارة خرج لتشييع جثمان شهيدنا #تامر_السلطان

ماذا فعلت في دنياك يا تامر لتكن جنازتك بهذا الشكل 😭🙏💔

رحمك الله يا حبيب🙏😭 — أََحْمَد الكَحْلُوت|⚖️ (@AhmedKahlout6) August 25, 2019

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