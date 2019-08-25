شاهد: نصر الله يتوعد إسرائيل بعد هجوم الضاحية الجنوبية ببيروت

توعد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله إسرائيل وذلك في كلمة له ردا على سقوط طائرتين إسرائيليتين على الضاحية الجنوبية في بيروت.

أبرز تصريحات نصر الله

انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل منطقة في لبنان وتبقى آمنة.

حزب الله سيفعل كل شيء لمنع الهجمات الإسرائيلية على لبنان مهما كلف الثمن.

لن يسمح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن.

ما حصل ليلة أمس هجوم على هدف بالضاحية الجنوبية وهو أول عمل عدواني منذ أغسطس/آب 2006.

هذا أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي رسمت في عام 2006.

نحن أمام مرحلة جديدة وليتحمل الكل مسؤوليته ونحن في المقدمة.

على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا.

سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في بيروت "خطير جدا جدا جدا".

ما حصل ليلة أمس هجوم بطائرة مسيرة على هدف بالضاحية الجنوبية لبيروت.

قد يعتقد بنيامين نتنياهو أن هذا الخرق قد يمر ولكن إن سكت عنه سيؤسس لمسار خطير جدا على لبنان.

لن نسمح في لبنان بمسار يماثل ما وقع للحشد الشعبي في العراق وسنفعل كل شيء لمنعه.

منذ 2006 كنا قادرين على إسقاط طائرات مسيرة لكننا لم نفعل ذلك بسبب الأوضاع الداخلية في لبنان.

الزمن الذي تقصف فيه طائرات إسرائيلية لبنان ويبقى الكيان آمنا انتهى.

من الآن وصاعدا سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها.

المسيّرات الإسرائيلية صارت مسيّرات تفجير وعمليات قتل ومن حقنا مواجهتها.

الطائرات الإسرائيلية أغارت أمس على مركز لحزب الله في سوريا لا يوجد فيه إلا شباب لبنانيون ارتقى منهم شهيدان.

انتظرونا ليس فقط عند الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر.

لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا أن يكون لبنان مستباحا.

طلبنا من الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الأمنية في البقاع وبعلبك الهرمل.

لا بديل في منطقة البقاع عن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.

المجرمون فقط لا يريدون أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في البقاع.

أدعو العائلات والعشائر إلى تحمل المسؤولية نحو الأشخاص المسيئين.

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