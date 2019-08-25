شاهد: حريق وإجلاء الآلاف إثر سقوط صاروخ من غزة على إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة تسبب في حريق بمدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

التفاصيل

أفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، الأحد، أن صاروخا سقط في سديروت؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على أحد الطرق الرئيسية، من دون ذكر تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب فيها.

تم إلغاء مهرجان في مدينة سديروت، إضافة إلى فرار مئات الإسرائيليين إلى الملاجئ، حسب القناة ذاتها.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إن "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، يدور الحديث عن إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها".

سقط الصاروخ الثالث بجوار الطريق 34 خارج سديروت جنوبي إسرائيل، ما تسبب في حريق، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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إجلاء آلاف الأشخاص

مراسل الجزيرة قال إن سلطات الاحتلال أجلت آلاف الأشخاص من مهرجان فني في سديروت بعد سقوط الصاروخ.

تسبب الصاروخ في إطلاق صفارات الإنذار وتوقف حفل موسيقي في إطار مهرجان في سديروت جنوب إسرائيل، حسبما أوضح متحدث باسم بلدية المدينة القريبة من قطاع غزة.

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أعلن المجلس البلدي في منطقة شعار هانيغيف الواقعة في جنوب إسرائيل، في بيان، سقوط صاروخ في حقل ما أدى الى اندلاع حريق.

لم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها حتى اللحظة عن إطلاق الصواريخ.

من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية غدا صباحا لبحث التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

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