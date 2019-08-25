حمدوك: السودان يحتاج 8 مليارات دولار مساعدة لإعادة بناء الاقتصاد

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.

حمدوك الذي أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، قال لوكالة "رويترز"، السبت، في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

أبرز ما قاله حمدوك:

بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصلت مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

أجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك والاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.

السودان يحتاج بصورة عاجلة من واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد أن تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه.

أجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

حمدوك يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار… تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوهات في الاقتصاد السوداني.

بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحجم ديون السودان حوالي 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد.

الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض.

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