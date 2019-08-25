ترمب يثني على جونسون: الرجل المناسب لتنفيذ بريكست

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واصفا إياه بالرجل المناسب لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

والتقى ترمب جونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس، نافيًا وجود أي توترات بين زعماء المجموعة، كما أعلن عن اتفاق تجاري وشيك مع اليابان.

أول لقاء مباشر

ترمب أعرب عن دعمه لجونسون، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست).

لدى سؤال ترمب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب بأن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

من المتوقع أن يركز الزعيمان على اتفاق ثنائي محتمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

جونسون قال إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي لخفض حدة التوترات التجارية العالمية وسط مخاوف بشأن تراجع الاقتصاد العالمي.

تتسم علاقة ترمب وجونسون بالقرب الشديد والإعجاب المتبادل لاسيما مع تشابه مواقفهما من قضايا عالمية، منذ ترشح الأخير لرئاسة الحكومة البريطانية.

مظاهرات ضد القمة

شهدت مدينة بايون الفرنسية، السبت، احتجاجات ضد قمة مجموعة السبع، وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للدول الصناعية السبع.

الشرطة عملت على تفريق المتظاهرين المقدر عددهم بنحو 400 شخص، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

في وقت سابق من يوم السبت، سار الآلاف في مظاهرة سلمية إلى الحدود الإسبانية، للمطالبة بمزيد من العمل ضد تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية.

زعماء الدول الصناعية السبع في قمة فرنسا (رويترز)

اتفاق مع اليابان

ترمب أعلن أن الولايات المتحدة قريبة جدًا من إبرام اتفاق تجاري ثنائي كبير مع اليابان

ترمب قال قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: الطرفان (الأمريكي والياباني) كانا يعملان على ذلك على مدى خمسة أشهر.

ترمب ينفي التوتر بين "مجموعة السبع"

ترمب نفى صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

ترمب عبر تويتر: قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة.

ترمب: نحن نعقد اجتماعات جيدة جدًا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنًا- حديث العالم!

قمة الدول الصناعية السبع