الحوثيون يهاجمون مطار أبها وقاعدة سعودية بطائرات مسيرة

نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن متحدث عسكري باسم الجماعة أنهم هاجموا مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة اليوم الأحد، وأن الطائرات هاجمت برج المراقبة بالمطار.

تصريحات يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين:

سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات (قاصف كيه 2) على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية.

تسببت الهجمات على مطار أبها الدولي في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة.

سلاح الجو المسير عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج الرقابة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

الهجمات الجوية على قاعدة الملك خالد نفذت بعدد من طائرات قاصف (كيه تو) وكانت الإصابة دقيقة.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن التحالف السعودي الإماراتي اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

هجوم حوثي:

صعّد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء هجماتهم على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، ردا على ذلك استهدف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين ولا سيما حول صنعاء.

يهدد هذا التصعيد اتفاقا ترعاه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة الساحلية التي أصبحت محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السيطرة على مينائها.

يعد هذا الميناء خط الإمداد الرئيسي للحوثيين وشريان الحياة لملايين اليمنيين.

دأب الحوثيون خلال الأيام الماضية على إعلان استهدافهم لمطار أبها بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

https://twitter.com/almasirah/status/1165488196479791109?ref_src=twsrc%5Etfw

قرقاش: بقاؤنا في التحالف تقرره السعودية

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، قال في ساعة متأخرة من مساء السبت إن" التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة".

قرقاش كتب على تويتر: من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه.

قرقاش: ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

تعرض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة الحوثيين، لهزّة بعد انقلاب عدن، الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

الحكومة اليمنية، حملت الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب عدن الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، وطالبتها بوقف كافة أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.