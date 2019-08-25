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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف تجمع للجيش السعودي في نجران

الحوثيون: الصاروخ البالستي أصاب هدفه بدقة عالية.
الحوثيون: الصاروخ البالستي أصاب هدفه بدقة عالية.
25/8/2019

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران، زاعمة سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع.

أبرز ما ورد في بيان المتحدث باسم قوات الحوثيين:
  • القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال، على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران.
  • الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".
  • الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقه، حيث كان الجانب السعودي يحضر لزحوفات كبيره باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين) فى الحدود (اليمنية السعودية).
لا رد سعودي:
  • ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو الجيش اليمني حول ما أعلنته جماعة الحوثي، حتى كتابة الخبر.
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران. 
     
المصدر : وكالات
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