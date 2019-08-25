الحوثيون يعلنون استهداف تجمع للجيش السعودي في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران، زاعمة سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع.

أبرز ما ورد في بيان المتحدث باسم قوات الحوثيين:

القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال، على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران.

الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".

الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقه، حيث كان الجانب السعودي يحضر لزحوفات كبيره باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين) فى الحدود (اليمنية السعودية).

لا رد سعودي: