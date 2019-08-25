الجيش اليمني: الإمارات تقدم الدعم المالي والعسكري لقوات الانتقالي

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اليوم الأحد، السيطرة على جميع المواقع العسكرية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عتق بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع اليمنية أن الدعم المالي والعسكري واللوجستي لتشكيلات المجلس الانتقالي جاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع اليمينة

تصدت ألويتنا العسكرية لتمرد مسلح قامت به المليشيات التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

استطاعت قواتنا المسلحة فرض السيطرة الكاملة على مدينة عتق وتطهير مؤسسات الدولة ومعسكراتها كافة.

رصدنا قيام (مجاميع المتمردين) بالتحشيد عسكريا من أكثر من محافظة لتكرار محاولة دخول عتق.

ما تمتلكه تلك المجاميع من أسلحة ومعدات يبين بوضوح أنها تتلقى الدعم العسكري واللوجستي والمالي من قبل الإمارات رغم دعوات الحكومة اليمنية لوقف ذلك.

سنتصدى بقوة وحزم لهذا التمرد الذي لا يستند إلى أي أسس وطنية ولا يخدم المصلحة العليا لليمن.

التحالف العربي جاء لإعادة الشرعية والمحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

ما يحصل من تمرد مسلح لن يحرف بوصلتنا الأساسية في محاربة المشروع الإيراني والمليشيات الحوثية.

قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية تبسط سيطرتها على مدينة عتق اليمنية

معارك ضارية