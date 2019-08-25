اتهامات بعد توقيف المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

اتّهم حزب (قلب تونس) الذي يرأسه نبيل القروي الموقوف منذ يوم الجمعة بتهمة "تبييض الأموال" رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي.

زيادة التوتر قبل الانتخابات

اتهام حزب (قلب تونس) لرئيس الوزراء يوسف الشاهد يزيد التوتر، قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والتي تقررت بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وُجِّهت لنبيل القروي وشقيقه غازي في 8 يوليو/ تموز تهمة "تبييض الأموال" وأوقف يوم الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

تصريحات عياض اللومي القيادي في حزب قلب تونس:

اتّهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى إقصاء القروي وإزاحته.

هناك "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم".

نٌندد بقمع الحريات، ونشكر يوسف الشاهد وعصابته على هذه الدعاية فهو ساهم في ربحنا للكثير من الوقت وجعل من القروي أسطورة وسجينا سياسيا".

حزب (قلب تونس) سيواصل حملته الانتخابية وأن القروي سيفوز من الدور الأول".

لا رد من الشاهد:

لم يصدر من رئيس الوزراء يوسف الشاهد أي تعليق على هذه الاتهامات.

الشاهد أعلن الخميس تفويض صلاحياته مؤقتا، لكامل مرجان وزير الوظيفة العمومية، طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

مرجان، هو أحد رموز السلطة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد منذ العام 1987 وحتى العام 2011 حين أطاحته ثورة شعبية.

ُدعي لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ تونس الحديث.

دعوات لتفسير الاعتقال

في أول رد فعل أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية "لا يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب أو أي مسؤول حزبي".

الغنوشي: نتمسك باستقلالية القضاء، وبانتظار القضاء ليقول كلمته في قضية توقيف القروي وإعطاء تفسير لهذا الاعتقال.

دعت (جمعية القضاة التونسيين) إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات.

اعتبرت (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) أن قرار توقيف القروي يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة.

يوم السبت أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أن القروي، مؤسس قناة (نسمة) التلفزيونية، لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال.

بفون، أوضح أن القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتّة، إلا إذا شمل الحكم منع الترشح.

من المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي في 31 أغسطس/آب.

زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي

توقيف القروي