نائب وزير الدفاع الإيراني: أنتجنا صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها بعد

قالت إيران إنها أنتجت صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها بعد، في وقت عرضت فيه يوم الخميس (نظام دفاع جوي بصواريخ أرض-جو) طويلة المدى محلي الصنع، وسط التوتر مع الولايات المتحدة.

تصاعد التوتر:

عرضت إيران يوم الخميس ما قالت إنه نظام دفاع جوي بصواريخ أرض-جو طويلة المدى محلي الصنع وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال قاسم تقي زاده قوله الجمعة إن بلاده أنتجت صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها بعد، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن تلك الصواريخ.

أضاف زاده "يعلم الأمريكيون جيدا أننا لسنا مضطرين للذهاب إلى نيويورك لمواجهتهم". وتابع "اليوم هناك عشرات الآلاف من الأمريكيين في المنطقة، ولذلك قال الزعيم الأعلى إنهم لن يدخلوا في حرب معنا".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وحوادث أخرى جرت في الآونة الأخيرة.

انسحب دونالد ترمب من اتفاق إيران النووي العام الماضي وأعاد فرض عقوبات بهدف "كبح تطوير إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق".

علاقات أمريكا وإيران:

طورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في وجه العقوبات والحظر الدولي الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.

يقول محللون عسكريون غربيون إن إيران كثيراً ما تبالغ في قدراتها على الأسلحة، على الرغم من المخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض-جو في يونيو/حزيران وهو ما كاد أن يفجر صراعا مع الولايات المتحدة.

قالت، إيران إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها بينما قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

إيران تقول إنها طورت أنظمة دفاعية محلية في ظل العقوبات الأمريكية