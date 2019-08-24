قوات الحكومة اليمنية تستكمل السيطرة على مركز محافظة شبوة

قال مصدر عسكري للجزيرة إن القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية استعادت السيطرة على كامل مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب اليمن.

وأكدت مصادر محلية للجزيرة أن قوات الحكومة سيطرت على معسكر مرّة الاستراتيجي غرب مدينة عتق بشبوة، كما سيطرت على المنافذ والطرق بين عتق ومواقع إمداد القوات المدعومة إماراتيا.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حظر التجوال في المدينة خلال ساعات الليل.

مقر المجلس الانتقالي الإماراتي تحت سيطرة قواتنا المسلحة والأمن.#شبوه_تنتصر 🇾🇪✌🏻 pic.twitter.com/2ztfLC779h — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 24, 2019

دعوة لتضميد الجراح

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى بسط الأمن في مدينة عتق، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة و"تضميد الجراح".

قال المحافظ في تغريدة على تويتر "‏نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

شدد بن عديو على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة وإظهار القيم الأصيلة لأبناء محافظة شبوة وحسن التعامل واشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح . — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) August 24, 2019

العودة إلى "جادة الصواب"

دعا وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري، مساء الجمعة، أفراد قوات النخبة الشبوانية للعودة "إلى جادة الصواب وعدم الامتثال لتوجيهات العناصر الخارجة عن النظام والقانون والسير في طريق الاعتداء على أهلهم".

قال الميسري إن المجال مازال مفتوحاً أمام قوات النخبة الشبوانية (موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي) للعودة "إلى حضن أهلهم وإخوتهم وإن الغرباء سيورثون لهم الثأرات ويذهبون".

شدد الميسري على ضرورة مواصلة العمل على "تجاوز التحديات التي لا يحمد عقباها والتي تقف وراءها العناصر الخارجة عن النظام والقانون، والتي لا تخدم سواء مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي يتلقى الدعم من الإمارات.

من جانبه، قال أحمد بن بريك، قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "إن المباراة لم تنته بعد في شبوة، وأن قوات النخبة والمقاومة لا زالت في الربع ساعة الأولى".

المباراة اجمالي توقيتها 90 دقيقة وفي حالة التعادل توجد ضربات الترجيح .. شبوة وقواتها من النخبة والمقاومة لازالت في الربع ساعة الاولى .. الجنوب كله مع شبوة وخلص الكلام .#جنوبيون_كلنا_شبوه — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) August 23, 2019

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