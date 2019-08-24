قوات الحكومة اليمنية تستكمل السيطرة على مركز محافظة شبوة

قال مصدر عسكري للجزيرة إن القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية استعادت السيطرة على كامل مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب اليمن.
وأكدت مصادر محلية للجزيرة أن قوات الحكومة سيطرت على معسكر مرّة الاستراتيجي غرب مدينة عتق بشبوة، كما سيطرت على المنافذ والطرق بين عتق ومواقع إمداد القوات المدعومة إماراتيا.
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حظر التجوال في المدينة خلال ساعات الليل.
دعوة لتضميد الجراح
- وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى بسط الأمن في مدينة عتق، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة و"تضميد الجراح".
- قال المحافظ في تغريدة على تويتر "نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".
- شدد بن عديو على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.
العودة إلى "جادة الصواب"
- دعا وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري، مساء الجمعة، أفراد قوات النخبة الشبوانية للعودة "إلى جادة الصواب وعدم الامتثال لتوجيهات العناصر الخارجة عن النظام والقانون والسير في طريق الاعتداء على أهلهم".
- قال الميسري إن المجال مازال مفتوحاً أمام قوات النخبة الشبوانية (موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي) للعودة "إلى حضن أهلهم وإخوتهم وإن الغرباء سيورثون لهم الثأرات ويذهبون".
- شدد الميسري على ضرورة مواصلة العمل على "تجاوز التحديات التي لا يحمد عقباها والتي تقف وراءها العناصر الخارجة عن النظام والقانون، والتي لا تخدم سواء مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي يتلقى الدعم من الإمارات.
- من جانبه، قال أحمد بن بريك، قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "إن المباراة لم تنته بعد في شبوة، وأن قوات النخبة والمقاومة لا زالت في الربع ساعة الأولى".
التطورات في اليمن
- أمس الجمعة، مُنيت قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتيا بانتكاسة إثر فشل اقتحامها لمدينة عتق، وتمكن قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة، وإحراق عربات إماراتية عسكرية.
- تكمن أهمية محافظة شبوة، في كونها منطقة نفوذ مهمة، حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية، وميناءين استراتيجيين يتم من خلالهما تصدير الغاز والنفط.
- الثلاثاء، سيطرت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود، قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.
- قبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.