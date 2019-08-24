طلب إطلاق سراحه.. تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة البشير (فيديو)

قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية.

"قضية عادية جدا"

إبراهيم أضاف للصحفيين أمام قاعة المحكمة "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جدا".

خلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبا وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

هاشم أبوبكر، أحد محامي الدفاع عن البشير، قال مخاطبا المحكمة "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، ورد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".

البشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.

جلسة المحاكمة

لم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته اليوم السبت.

جلس البشير، الذي ارتدى جلبابا تقليديا أبيض اللون، في القفص الحديدي نفسه الذي جلس فيه الاثنين الماضي مع انطلاق محاكمته.

خلال الجلسة الأولى، قال محقق إن البشير (75 عاما) أقر بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية خلال السنوات الأخيرة.

استمع القاضي في جلسة السبت لثلاثة شهود اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد إطاحته والآخر مصرفي.

بعد انتهاء الجلسة، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما تجمعت مجموعتان من المحتجين أمام مقر المحاكمة.

حددت المحكمة جلسة 31 أغسطس/آب الجاري لمواصلة الجلسات.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة

تظاهر عشرات المتظاهرين مطالبين بمحاكمة البشير لدوره في النزاعات الدامية التي تقسم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردّد المشاركون "البشير قاتل".

قال ياسر محمد وهو يحمل صورة للبشير كتب عليها بالإنجليزية "قاتل" إن "البشير ارتكب عددا من الجرائم لابد من محاكمته بخصوصها وليس بخصوص هذه المبالغ المالية" فقط.

في الجهة المقابلة، تجمع عدد أقل من المتظاهرين الداعمين البشير الذي أطاحته احتجاجات غير مسبوقة استمرت أشهرا بعد 30 عاما في الحكم.

عبد الرحمن عمر قال لوكالة "فرانس برس" وهو يحمل صورة للبشير بالزي العسكري "جئنا هنا لمساندة رئيس البلاد الشرعي" للبلاد.

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