شاهد: روسيا تختبر صاروخين عابرين للقارات انطلقا من غواصتين

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس، السبت، ضمن تدريب قتالي.
عابر للقارات
- الوزارة ذكرت أن الصاروخ سينيفا العابر للقارات والذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري دولغوروكي الصاروخ بولافا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودا صلبا.
- الوزارة أضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما في أحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
- الوزارة قالت "أثناء عمليتي الإطلاق جرى التأكد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن".
سباق تسلح
- الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد مماثل على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد كانت محظورة في السابق، مؤكدا أن موسكو لن تنجر للدخول في سباق تسلح جديد.
- كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، الإثنين، أنها أجرت تجربة على صاروخ أرضي كانت تحظره معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.
- انسحبت كل من موسكو وواشنطن من المعاهدة في وقت سابق هذا الشهر، بعد أشهر من تبادل اتهامات بينهما بخرق بنودها.
- بوتين أضاف أن تجربة الصاروخ تؤكد شكوكا سابقة بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر أسلحة محظورة في أوربا.
- نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قال "بشكل عام، هل تدركون أننا أصبحنا جميعا، بسبب الطموحات الأمريكية الجيوسياسية، على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح لا يمكن السيطرة عليه أو تنظيمه بأي طريقة؟ نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الاحتمال. لكن زملاءنا الأمريكيين لا يشعرون، على ما يبدو، بهذا القلق".
- نفت واشنطن أن تكون التجربة تؤذن ببدء سباق تسلح وأن يكون لديها خطط لتطوير أسلحة يمكن تزويدها برؤوس نووية.