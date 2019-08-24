شاهد: حرائق جديدة تلتهم غابات الأمازون وتصاعد الغضب الدولي

قالت السلطات البرازيلية إن مئات الحرائق الجديدة اجتاحت غابات الأمازون شمال البلاد وسط تصاعد الضغوط الدولية على الرئيس جايير بولسونارو للإسراع في السيطرة على أسوأ الحرائق منذ سنوات.

التفاصيل:

حسب المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء، اندلع قرابة 1663 حريقا جديدا خلال اليومين الماضيين.

مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية قالوا إنهم شاهدوا عدة حرائق في منطقة واسعة بولاية روندونيا بشمال غرب البرازيل خلال تحليقهم جوا في المنطقة.

بحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 78 ألفا و383 حريق غابات في البرازيل هذا العام، هي الأسوأ منذ 2013.

أكثر من نصف هذه الحرائق كانت في الأمازون، حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص.

خبراء قالوا إن تجريف الأرض خلال أشهر الجفاف الطويلة للسماح بزراعة المحاصيل أو لرعي الماشية، فاقم المشكلة.

كما يقول خبراء البيئة إن الحرائق تأتي وسط تزايد تآكل الغابات في منطقة الأمازون، والذي بلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة تزيد بأربع مرات مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب أرقام المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

مساعدات دولية