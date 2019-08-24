حادث حفل "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية

استقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي من منصبها، السبت، على خلفية مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في حادث تدافع سبق حفلا غنائيا أقيم في العاصمة قبل يومين.

التفاصيل:

التلفزيون الجزائري الرسمي قال إن مرداسي قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قبلها.

الرئاسة الجزائرية أعلنت أيضا أن بن صالح عين خليفة أونيسي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني (الشرطة) خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه.

لم تعلن الرئاسة أسباب إقالة بوهدبة، غير أن مصادر عدة ربطتها بحادث التدافع.

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