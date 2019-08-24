حادث حفل "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية

استقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي من منصبها، السبت، على خلفية مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في حادث تدافع سبق حفلا غنائيا أقيم في العاصمة قبل يومين.
التفاصيل:
- التلفزيون الجزائري الرسمي قال إن مرداسي قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قبلها.
- الرئاسة الجزائرية أعلنت أيضا أن بن صالح عين خليفة أونيسي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني (الشرطة) خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه.
- لم تعلن الرئاسة أسباب إقالة بوهدبة، غير أن مصادر عدة ربطتها بحادث التدافع.
خلفيات:
- قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات في تدافع سبق الحفل الغنائي الذي أقامه مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم "سولكينغ" ليلة الخميس- الجمعة على ملعب "20 أوت" بوسط العاصمة الجزائرية.
- تراوحت أعمار القتلى بين 13 و22 عاما.
- رئيس الوزراء نور الدين بدوي أقال سامي بن الشيخ الحسين المدير العام "للديوان الوطني لحقوق المؤلف"، وهي جهة حكومية كانت مسؤولة عن تنظيم الحفل الغنائي.
- النيابة الجزائرية أمرت بفتح "تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".
- وسائل إعلام محلية ذكرت أن الملعب كان ممتلئاً قبيل انطلاق الحفل بساعة، فيما كان بعض العالقين في الخارج يحاولون الدخول.
- وسائل الإعلام قالت إن التدافع حدث قبل بداية الحفل، وتردد سولكينغ في الصعود على المنصة رغبة منه في إلغاء السهرة، لكن منظمي الحفل طالبوه بالاستمرار.
- جزائريون انتقدوا استمرار الحفل رغم الحادث، معتبرين أن موت ضحايا في تدافع على حفل غنائي "فضيحة وخيبة بكل المقاييس"، وسط اتهامات بضعف التنظيم لدى الجهة المنظمة.
- سولكينغ، مغني جزائري له شعبية واسعة في أوساط الشباب في المغرب العربي.
- سولكينغ هو صاحب أغنية "الحرية" التي رددها شباب الحراك في الجزائر كثيرا منذ أشهر، بعد طرحها في مارس/ آذار الماضي، بعد أقل من شهر من بدء المظاهرات في 22 من فبراير/ شباط ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.