تقارب أمريكي فرنسي حول إيران وبريطانيا ترسل سفينة حربية للخليج

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي "إتش إم إس ديفندر" إلى مياه الخليج في مضيق هرمز لحماية السفن التجارية.

التفاصيل:

الوزارة قالت في بيان إن السفينة "ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الاوسط بأمان".

البيان أضاف أن السفينة غادرت ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من الشهر الجاري الى جانب سفينة "إتش إم إس كنت".

السفينتان ستعملان إلى "جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري" والتي أعلنت بريطانيا مطلع الشهر مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة.

الوزارة ذكرت أن سفينة "إتش إم إس مونتروز" تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال إنه "أينما يرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها".

Type 45 destroyer @HMSDefender will join the @RoyalNavy's efforts to support the safe passage of shipping in the #MiddleEast. 🔗 Find out more: https://t.co/DtH4K5nlRa pic.twitter.com/PoFHyHkjhf — Royal Navy (@RoyalNavy) August 24, 2019

التوتر في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي بدأ بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار 2018، وعقب الانسحاب، فرضت واشنطن عقوبات مشددة ضد طهران.

التوتر تصاعد خلال أشهر الصيف مع استهداف ناقلات نفط في الخليج، اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها وهو ما نفته إيران.

في 19 من يوليو/ تموز الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

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