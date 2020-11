تقارب أمريكي فرنسي حول إيران وبريطانيا ترسل سفينة حربية للخليج

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي "إتش إم إس ديفندر" إلى مياه الخليج في مضيق هرمز لحماية السفن التجارية.

التفاصيل:

Type 45 destroyer @HMSDefender will join the @RoyalNavy's efforts to support the safe passage of shipping in the #MiddleEast.

🔗 Find out more: https://t.co/DtH4K5nlRa pic.twitter.com/PoFHyHkjhf

— Royal Navy (@RoyalNavy) August 24, 2019