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ترمب يطعن على حكم قضائي يمنعه من حظر متابعيه على تويتر

يتابع الرئيس ترمب على تويتر الآن أكثر من 65 مليون متابع
يتابع الرئيس ترمب على تويتر الآن أكثر من 65 مليون متابع
24/8/2019

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

التفاصيل:
  • أوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن ترمب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".
  • أيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو/ أيار 2018 كان قد أجبر ترمب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.
  • لم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
  • جاء في حكم القاضي بارينغتون باركر بمحكمة الاستئناف "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".
  • يطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.
     
خلفيات:
  • هذه الدعوى كان قد رفعها معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترمب متابعتهم لحسابه.
  • يبلغ عدد متابعي ترمب على تويتر 63 مليونا. ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.
المصدر : رويترز
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