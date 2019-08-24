تركيا: بدء عمليات المركز المشترك مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إن مركز العمليات التركية الأمريكية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل.

أهم تصريحات أكار:

مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بكامل طاقته. قيادة المركز ستكون بجنرال أمريكي وجنرال تركي.

أولى طلعات المروحيات المشتركة (مع الجانب الأمريكي) تجري اليوم.

تأسيس المنطقة الآمنة سيتم وفق الخطة المحددة.

نقاط المراقبة في إدلب تواصل أداء مهامها المسندة إليهم بشكل كامل. وفي حال تعرض هذه النقاط لأي هجوم سنمارس حقنا الكامل في الدفاع عن النفس.

رغم كل التحذيرات الموجهة إلى سلطات الاتحاد الروسي على جميع المستويات، إلا أن النظام يواصل عملياته ضد إدلب. هذه الهجمات تجعل الحاجة إلى الأمن في المنطقة أكثر إلحاحا.

النظام مدعوما من قبل روسيا يواصل مهاجمة قرى منطقة خفض التصعيد برا وجوا، منتهكا جميع الاتفاقيات، فيما السكان الأبرياء في المنطقة يفقدون أراضيهم رغم المقاومة.

الوزير التركي أشار إلى أن طائرة مسيرة أجرت أول طلعة جوية لها في 14 من أغسطس/آب الجاري.

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q9JwfX7hm0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2019

وزارة الدفاع التركية نشرت صورة كتبت تعليقا عليها "جرى تنفيذ أول طلعة جوية مشتركة بين قادة أتراك وأمريكيين نفذتها مروحية، السبت، في إطار المرحلة الأولى من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا".

منطقة آمنة