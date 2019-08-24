الرئاسة التركية تصف مزاعم ترحيل السوريين بـ"الهراء"

نفى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مزاعم قيام تركيا بترحيل السوريين خارج أراضيها ووصف ذلك بأنه "هراء".

المسؤول التركي أشار في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إلى منح بلاده الجنسية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري وإنفاقها 40 مليار دولار على ضحايا الحرب.

أهم ما جاء في المقال:

تركيا تبنت منذ عام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين المهجرين من أراضيهم، وفتحت أبوابها لنحو 3.6 ملايين لاجئ.

اللاجئون في تركيا يستفيدون مجانًا من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بعد استكمالهم إجراءات التسجيل.

تركيا وضعت قاعدة تقوم على إقامة جميع اللاجئين في الولايات التي توجد فيها سجلاتهم، وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات.

السلطات التركية بدأت مطلع عام 2017 باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديث البيانات وتوزيع اللاجئين على عموم البلاد بشكل متوازن على خلفية انتقال بعض اللاجئين السوريين إلى ولايات أخرى من دون إبلاغ الجهات المعنية.

الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم الخدمات العامة للاجئين دون انقطاع، وتطبيق القواعد المعمول بها والتي تعزز ردة الفعل الاستثنائية من قبل تركيا تجاه الأزمة السورية.

ولاية إسطنبول أعلنت إقامة نحو مليون لاجئ داخل حدود الولاية ولكن نصفهم مسجل في ولايات أخرى، وبالتالي كان يجب أن يعودوا إلى ولاياتهم لغاية 20 أغسطس/ آب 2019، وتم تمديد المهلة إلى 30 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

تركيا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وستواصل التمسك به.

في حال رغب البعض بالعودة الطوعية إلى سوريا، يتعين على الشخص الذي يرغب في ذلك ملء استمارة العودة الطوعية المتاحة بالتركية والعربية قبل عبور الحدود. كما يوقع على الاستمارة مسؤولون من تركيا والأمم المتحدة.

نفي متكرر