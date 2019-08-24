أعلنوا استعدادهم لإسقاطها.. تعرف على أبرز معارضي حكومة حمدوك

في الوقت الذي كان رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك في الأجواء قادما من أديس أبابا لأداء القسم، أعلنت كتلة سياسية في مؤتمر صحفي معارضتها لحكومته وهددت بإسقاطها.

المؤتمر الشعبي:

عقد حزب المؤتمر الشعبي مؤتمرا صحفيا بمقره أعلن فيه معارضته لحكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد وجدد رفضه الاعتراف بالوثيقة الدستورية التي توافق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

المؤتمر الشعبي هو الحزب الذي تزعمه المفكر الراحل حسن الترابي بعد المفاصلة بين الإسلاميين، وانقسامهم إلى حزبين (المؤتمر الوطني وتزعمه عمر البشير- والمؤتمر الشعبي وقاده الترابي).

يجادل كثيرون بأن حزب المؤتمر الشعبي فقد الكثير من بريقه بعد رحيل الترابي بسبب الكاريزما الشخصية التي كان يتمتع بها الأخير وإرثه التاريخي في قيادة الحركة الإسلامية بالسودان، ما أفقده الكثير من قواعده وخاصة الشبابية.

قال القيادي بالتحالف والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج إنهم سيتحالفون مع الحركات المسلحة في الفترة القادمة من أجل إسقاط الحكومة الانتقالية وأعلن تشكيل حكومة ظل في كل ولايات السودان في الفترة القادمة.

حزب المؤتمر الشعبي كان مشاركا في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ولم يخرج منها رغم نداءات من بعض كوادره وخاصة بعد مقتل معلم ينتمي للحزب تحت التعذيب، وظل مشاركا بها حتى سقوط النظام.

علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي

الجبهة الثورية.. معارضة رغم الشراكة؟

لم يكن تحالف تنسيقية القوى الوطنية هو الأول الذي يعلن معارضته للحكومة الانتقالية، فقد عقدت الجبهة الثورية بالخرطوم مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان معارضتها للحكومة الانتقالية.

قال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا إنهم سيكونون في ضفة المعارضة في المرحلة الانتقالية.

زكريا قال للجزيرة مباشر إن معارضتهم ستكون سلمية وليس بالسلاح كما كانت في السابق وأن التعبئة لإسقاط الحكومة الانتقالية ستبدأ خلال أيام. وقال إن هياكل الحكم الانتقالية لا تمثلهم بعد "نكوص الحرية والتغيير عن اتفاقية أديس أبابا".

الحركات المسلحة المنضوية تحت قيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" أعلنت هي الاخرى معارضتها للحكومة الانتقالية. وقال أبرز قيادات حركة العدل والمساواة محجوب حسين إن "العاصمة السودانية ستدفع ثمن تجاوزهم في الحكومة الانتقالية".

حسين وعد بإسقاط الحكومة الانتقالية "وإخراج المظاهرات المليونية" لإسقاطها.

كانت تنسيقية القوى الوطنية- تتكون من المؤتمر الشعبي وتيارات محسوبة على الإسلاميين- أعلنت عن استعدادها للتحالف مع حاملي السلاح لإسقاط الحكومة الانتقالية.

انتقد مراقبون موقف الجبهة الثورية التي كانت تقاتل حكومة البشير، وكانت ضمن التحالف العريض الذي كان يعارض نظامه، واعتبروا موقفها ضد إرادة الثورة ولإصرارها على تقلد مناصب في التشكيلة الوزارية التي توافق الجميع أن تكون حكومة كفاءات.

جانب من اجتماعات فرقاء السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

حزب البشير يعارض الحكومة: