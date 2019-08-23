نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت أهدافا إيرانية في العراق

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الخميس إن إسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.

التفاصيل:

نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن اسرائيل قصفت قاعدة في شمال بغداد في يوليو/ تموز الماضي، بينما قال مسؤولان أمريكيان إنها شنت عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة.

تعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران ومعادية للوجود الأمريكي في العراق، إلى انفجارات غامضة خلال يوليو/ تموز.

قصفت إسرائيل مرات عديدة أهدافا إيرانية في سوريا، لكن توسيع هذه الحملة لتشمل العراق يمكن أن يضر بالعلاقات بين واشنطن وبغداد.

كان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي، المهندس المدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب رفضه الشديد للوجود الأمريكي- اتهم القوات الأمريكية بالمسؤولية عن الهجمات.

أبو مهدي، اتهم الأمريكيين "بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية إلى العراق لتنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية"، مهددا بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه بدون علم الحكومة العراقية، على أنها "طائرات معادية".

غير أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مستشار الأمن الوطني لدى الحكومة العراقية، خفف الخميس من حدة هذه الاتهامات. ومع أنه قال إن "التحقيقات الأولية كشفت أن الحوادث كانت بعمل خارجي مدبر، فقد أكد أن التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاتهامات، وقال متحدث باسمها" لسنا متورطين في الانفجارات التي وقعت أخيرا" مؤكدا أن الوجود الأمريكي في العراق هو لدعم جهود البلاد "ضد الجهاديين".

نتنياهو يلمح:

من ناحيته لمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الهجمات ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق.

سئل نتنياهو في مقابلة تلفزيونية الخميس، عما إذا كانت إسرائيل ستضرب أهدافا إيرانية في العراق إذا لزم الأمر فقال "نعمل، ليس فقط إذا لزم الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا".

في حين لم يذكر نتنياهو العراق بالاسم كأحد هذه المناطق، قال "بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصدرت توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران".

تقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا، أصاب بعضها أهدافا إيرانية، لمنع طهران من ترسيخ وجود عسكري لها هناك ولمنع وصول الأسلحة المتطورة إلى وكلائها في المنطقة.

أشار مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة إلى أنهم يعتبرون أن العراق بات تهديدا أكثر مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، لكن لم يعلقوا بشكل مباشر على الانفجارات الأخيرة في مواقع الحشد الشعبي بالعراق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تدابير عراقية:

أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي بنقل جميع مخازن الذخيرة التابعة للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة خارج المدن، كما ألغى جميع التصاريح للرحلات الخاصة للطائرات العراقية أو الأجنبية.

القرار يعني ضرورة موافقة رئيس الوزراء مسبقا على الطلعات الجوية بما فيها التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة.

صاروخ قرب مستودع أسلحة تابع لميليشيا عراقية- بغداد 13 أغسطس