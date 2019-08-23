مقتل إسرائيلية جراء انفجار قرب مستوطنة وسط الضفة الغربية

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة (دوليف) وسط الضفة الغربية.
وكان مسؤولون إسرائيليون أفادوا بمقتل الإسرائيلية وإصابة شقيقها ووالدها بجروح خطيرة نتيجة التفجير.
التفاصيل:
- قالت هيئة البث الإسرائيلية- رسمية- إن مستوطنا إسرائيليا، 46 عاما، أصيب بجروح متوسطة، وابنه (20 عاما) أصيب بجروح خطيرة، نقلا إلى المستشفى.
- رجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن العبوة الناسفة ألقيت من سيارة عابرة، في وقت دفع فيه بتعزيزات إلى المكان وشرع في عملية مطاردة واسعة.
- تعتبر هذه رابع عملية تشهدها الضفة والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد عملية انتهت بقتل جندي.
- كما أسفرت عملية دهس عن إصابة مستوطنين جنوب القدس، إضافة لعملية طعن استهدفت أفراد شرطة الاحتلال على باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك.
جيش الاحتلال: حادث دوليف "خطير للغاية"
- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحادث خطير للغاية.
- أعلن المتحدث باسم الجيش رونين مانليس دفع مزيد من قوات الجيش إلى منطقة وسط الضفة الغربية، ونصب حواجز على الطرقات.
- جيش الاحتلال كشف في بيان آخر أن الهجوم نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع.
- قال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية أغلقت حاجزا غربي رام الله، ومنعت المركبات من المرور، كما تم نصب حواجز عسكرية على شوارع رئيسية مؤدية لرام الله، وتفتيش مركبات.
سماع دوي انفجار قرب حاجز إسرائيلي شمالي الضفة:
- من ناحية أخرى نقلت (الأناضول) عن وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي تفجير بالقرب من حاجز إسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
- قالت إحدى القنوات الإسرائيلية الخاصة، إن الانفجار نتج -على ما يبدو- عن إلقاء عبوة ناسفة من سائق دراجة نارية.
- لم تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الانفجار من عدمه.
إسرائيل تطلق النار على فلسطيني من غزة:
- من ناحية أخرى أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني حاول عبور الحدود بين غزة وإسرائيل مساء الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح.
- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، أنه تم نقل المواطن الفلسطيني إلى المستشفى بعد إصابته من قبل جنود الاحتلال.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الأسبوع الماضي أهدافا عسكرية في منشأة بحرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في شمال قطاع غزة، بدعوى أن مسلحين أطلقوا ستة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.