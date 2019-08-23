مصر: حبس نجل نبيل شعث 15 يوما وعائلته تشكر الرئيس الفلسطيني

قررت النيابة المصرية، حبس نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، 15 يوما على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بـ"الانضمام لجماعة مخالفة للقانون"، وفق إعلام محلي.

حبس رامي شعث:

قالت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، إن "النيابة العامة أمرت بحبس رامي شعث، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تحالف الأمل، إثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون"، من دون تفاصيل.

الأربعاء، أعلن نبيل شعث، وهو أيضا مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن السلطات المصرية تحتجز نجله في أحد السجون بالعاصمة القاهرة منذ نحو شهرين.

شعث أوضح أن "الأيام الأولى لم نكن نعرف مكانه، لكنه الآن في سجن طرة (جنوبي القاهرة) منذ نحو شهرين.. هناك تواصل مع جهات مصرية مختلفة حول القضية لكن هناك تسويف في إيضاحها أو الإفراج عنه".

العائلة تشكر أبو مازن

عائلة رامي شعث ومحبيه تقدموا بالشكر لكل من وقفوا إلى جانب رامي وحريته وأمنه، حسب بيان للعائلة نشر على صفحة "الحرية لرامي شعث" على فيسبوك.

خصت العائلة بالشكر كلا من "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وحكومته، والقيادات الفلسطينية الشعبية والرسمية، وكذلك الشخصيات والقوى الفلسطينية والمصرية والعربية والدولية وطاقم المحامين المصريين المتبرعين بالدفاع عنه.

شكرت العائلة الإعلام الفلسطيني والعربي الذي "وقف بصدق وأمانة وموضوعية إلى جانب قضية رامي من دون تهويل ولا تحريف مطالباً بحرية رامي وأمنه وحقوقه"، على حد وصفهم.

العائلة أكدت أن رامي سيبقى "ملتزما بمواقفه القومية والوطنية" وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "لم يمارس في حياته أية ممارسة تضر بوطنيه الفلسطيني والمصري".

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