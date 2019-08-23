مسيرات العودة: إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 122متظاهرا، بينهم 50 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

التفاصيل

الوزارة قالت في بيان: "تعاملت الطواقم الطبية مع 122 إصابة بجراح مختلفة، منها 50 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي". ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.

في غزة شارك، الجمعة، الآلاف من الفلسطينيين في المسيرات، وتجمعوا في 5 مواقع، تقع قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وإسرائيل.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية، والرصاص المعدني، وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.





"لبيك يا أقصى"

كانت حركة حماس قد دعت الفلسطينيين إلى المشاركة في المسيرات، التي أطلقت عليها اسم "لبيك يا أقصى"، كونها تتزامن مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى على يد شخص أسترالي.

الحركة قالت في بيان أصدرته الإثنين الماضي: "نستنفر أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل".

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، قال في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في المسيرات، إن "الحشود التي شاركت اليوم، هي رسالة يقول فيها الشعب الفلسطيني "إن القدس والأقصى خطوط حمراء لا تقتربوا منها فتشتعل نيرانها فيكم".

الحية أضاف: "سنبقى أوفياء لفلسطين والقدس على طريق العودة والتحرير مهما كلفنا ذلك من ثمن".





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