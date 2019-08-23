شاهد: رئة العالم في خطر.. اتساع حرائق الأمازون وسط مخاوف عالمية

التهمت حرائق كبيرة، أمس الخميس، مساحات واسعة من غابات الأمازون، وأغرق الدخان الأسود المنبعث منها، أجواء مدينة ساو باولو، إحدى أكبر مدن البرازيل.

وتتواصل الحرائق في غابات الأمازون منذ قرابة أسبوع.

وكانت الأحوال الجوية الجافة، قد عرقلت جهود الإطفاء، فضلا عن قلة الطرق الممتدة بين تلك الغابات.

رئة العالم في خطر

شهدت غابات الأمازون منذ الخميس قبل الماضي نحو 9500 حريق، تأثرت بها مناطق في ولاية ماتو غروسو وبارانا، إضافة إلى مدينة ساو باولو، التي تبعد عن المنطقة أكثر من 3200 كم.

مركز أبحاث الفضاء البرازيلي، حذر من ارتفاع معدل حرائق الأمازون، بعدما سجلت رقما قياسيا منذ بداية العام متجاوزة 72 ألف حريق.

منظمة "السلام الأخضر" قالت إن الحرائق ارتفعت منذ مطلع العام الجاري بنسبة 145% في منطقة الأمازون، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل (INMET)، فإن أبرز سبب للحرائق، هو الموجة الباردة التي غيرت اتجاه الرياح.

تسببت الحرائق في إحداث طبقة كثيفة من السحب الضبابية التي غطت مدينة ساولو باولو، أكبر مدن البرازيل، وأغرقتها في الظلام يوم 19 أغسطس/ آب.

حرائق غابات الأمازون (رويترز)

حالة طوارئ

ولاية أمازوناس، أكبر ولايات البرازيل الـ27، أعلنت حالة الطوارئ بسبب تزايد عدد الحرائق، خاصة بعدما تم رصد سحبها الدخانية من الفضاء.

موسم حرائق الغابات في الأمازون يبدأ من أغسطس/ آب حتى أكتوبر/ تشرين الأول، ويبلغ ذروته منتصف سبتمبر/ أيلول، بحسب موقع "غلوبال فير داتا".

منطقة غابات الأمازون تساوي حوالي نصف مساحة أمريكا، وتعد أضخم غابات مطرية على الأرض.

قناة "ناشيونال جيوغرافيك" قالت إن حرائق الغابات هذا العام في البرازيل تزيد عن عدد تلك الحرائق في ثلاثة أعوام مجتمعة.

من المسؤول؟

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أشار إلى وقوف منظمات غير حكومية وراء الحرائق، مقرا بأنه لا يملك دليلا على ذلك.

قال بولسونارو إنه رغم أن المزارعين قد يكونون بدأوا إشعال بعض الحرائق لفتح المراعي، فإن المنظمات غير الحكومية ما زالت هي المشتبه به الرئيسي.

تتهم منظمات بيئية حكومة بولسونارو بالتقاعس عن حماية الغابات من الزحف البشري.

تعتبر تلك المنظمات، أن سياسات الرئيس التنموية شجعت المزارعين على إزالة الغابات من أجل زراعة المحاصيل وتربية الماشية بهدف الاستثمار.

الرئيس البرازيلي اتهم منظمات غير حكومية بالوقوف وراء حرائق الأمازون

حرائق الأمازون أزمة دولية

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الخميس، أن الحرائق في غابات الأمازون، تمثل أزمة دولية، تستدعي مناقشتها بين أعضاء مجموعة السبع.

ماكرون: بيتنا يحترق، فعليا. غابات الأمازون المطرية، الرئتان اللتان تنتجان 20% من الأكسجين على كوكبنا تحترقان.

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