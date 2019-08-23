"سباق تسلح".. بوتين يأمر الجيش الروسي بالاستعداد للرد على أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه أمر الجيش بتحضير "رد مماثل" بعد قيام واشنطن هذا الأسبوع بتجربة صاروخية كانت محظورة في السابق.

التفاصيل:

بوتين قال في جلسة لمجلس الأمن الروسي إنه أمر بإجراء تحليل "لمستوى التهديد على بلادنا الذي تسببت به أفعال الولايات المتحدة، واتخاذ التدابير الشاملة للتحضير لرد مماثل".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، الإثنين، أنها أجرت تجربة على صاروخ أرضي كانت تحظره معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

انسحبت كل من موسكو وواشنطن من المعاهدة في وقت سابق هذا الشهر، بعد أشهر من تبادل اتهامات بينهما بخرق بنودها.

حذرت كل من روسيا والصين من أن إطلاق صاروخ توماهوك القادر على حمل رؤوس نووية من منصة إطلاق"ام كاي-41″ زاد من التوترات العسكرية ويهدد بإشعال سباق تسلح.

بوتين أضاف أن تجربة الصاروخ تؤكد شكوكا سابقة بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر أسلحة محظورة في أوربا.

بوتين أكد أن موسكو تعارض نشر منصات إطلاق في بولندا ورومانيا كجزء من نظام دفاع صاروخي، لكن الولايات المتحدة نفت أن يتم استخدامها لإطلاق صواريخ توماهوك في أعمال هجومية.

بوتين: "الانتهاك واضح الآن، ومن العبث نفيه". و"السؤال الآن هو معرفة ما الذي سيتم نشر (الصاروخ) في رومانيا وبولندا".

بوتين: "نوايا واشنطن الحقيقية هي نشر أسلحة كانت محظورة سابقة في مناطق مختلفة من العالم".

بوتين: إن نشر هذا الأسلحة في أوربا وآسيا يمس بمصالحنا الأساسية نظراً لأن هذه المناطق قريبة من الحدود الروسية".

بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف مدمر لاقتصادنا بل سيكون عليها ضمان سلامة شعبنا وبلدنا".

بوتين: "موسكو لا تزال منفتحة على الحوار المتكافئ والبناء مع الولايات المتحدة لبحث الأمن العالمي".

سباق تسلح

نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قال "بشكل عام، هل تدركون أننا أصبحنا جميعا، بسبب الطموحات الأمريكية الجيوسياسية، على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح لا يمكن السيطرة عليه أو تنظيمه بأي طريقة؟ نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الاحتمال. لكن زملاءنا الأمريكيين لا يشعرون، على ما يبدو، بهذا القلق".

نفت واشنطن أن تكون التجربة تؤذن ببدء سباق تسلح وأن يكون لديها خطط لتطوير أسلحة يمكن تزويدها برؤوس نووية.

الرئيسان الأمريكي رونالد ريغان (يمين) والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف وقعا المعاهدة (رويترز)

خلفيات: