حمدوك.. من اقتصادي في الأمم المتحدة إلى رئاسة الوزراء في السودان

يتعين على عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي تم تنصيبه رئيسا للوزراء في السودان مساء الأربعاء، بذل أقصى الجهود من أجل انتشال الاقتصاد المنهك، بسبب سياسات النظام السابق.

أولويات حمدوك:

رئيس الوزراء السوداني الجديد من جنوب كردفان، وهي ولاية تشهد، عل غرار ولاية النيل الأزرق وإقليم دارفور، نزاعا بين حركات متمردة والقوات الحكومية منذ سنوات عدة.

حمدوك من مواليد عام 1958 وعمل في المنظمات الدولية والإقليمية خصوصا توليه منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.

بعد دراسة الاقتصاد الزراعي في الخرطوم، حصل على درجة الماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا.

حمدوك وصل من أديس أبابا إلى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه، وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي المكلف بالإشراف على عمل الحكومة خلال الفترة الانتقالية.

رئيس الوزراء السوداني، صرح للصحفيين إن "أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة".

أكد حمدوك بعد أداء اليمين الدستورية انه "من خلال الرؤية الصحيحة والسياسات الصحيحة، سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية".

تعهد حمدوك بوضع برنامج عاجل لمعالجة النقص في السلع الأساسية التي يعاني من شحّ فيها السودان وشعبه البالغ عدده 40 مليون نسمة.

خبرات اقتصادية.. وآمال بتحسن الأوضاع: