الجزائر.. مصرع 5 أشخاص إثر تدافع لحضور حفل مغني شهير

قتل خمسة أشخاص، وجرح آخرون، مساء الخميس، جراء حادث تدافع في العاصمة الجزائرية، قبيل حفل لمغني الراب عبد الرؤوف دراجي، الشهير باسم "سلوكينغ".

تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال تجمع الجماهير، في مكان الحفل، أمام أحد مداخل ملعب "20 أغسطس" الرياضي.

تسبب الازدحام، في عمليات تدافع، أودت بحياة شابين وفتاتين، وإصابة نحو 21 آخرين.

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلت عن مصادر محلية قولها، إنه تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.

مواقع جزائرية محلية، قالت إنّ الملعب كان ممتلئاً قبيل انطلاق الحفل بساعة، فيما كان بعض العالقين في الخارج يحاولون الدخول.

المغني "سلوكينغ" هو صاحب أغنية "الحرية"، التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين، وأصبحت بمثابة النشيد الوطني للحراك الشعبي.

طرحت الأغنية في مارس/آذار الماضي، بعد أقل من شهر على بدء المظاهرات الكبرى في 22 من فبراير/ شباط ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019

انتقادات لمتابعة الحفل

انتقد جزائريون في مواقع التواصل الاستمرار في متابعة الحفل رغم الحادث، ووصفوا الاستمرار فيه بالمخجل.

قسما بالله شيء مخجل..

البارحة حفل لمطرب في الجزائر، خصل فيه تدافع أدى لوفاة سبع أشخاص كحصيلة اولية وعشر أضعافها إصابات، بعضها حرج!!

الطامة، يتم متابعة الحفل، وكأن شيئا لم يكن!!

🤦‍♂️🤦‍♂️ — ALQAAQAA MGHIR (@alqaaqaa_mghir) August 23, 2019

اعتبر آخرون أن موت الجزائريين في تدافع على حفل غنائي، فضيحة وخيبة بكل المقاييس وفق تعبيرهم.

#الجزائر

فضيحة وخيبة

بكل المقاييس أن يموت جزائريون في تدافع على حفل غنائي، في زمن الحراك الشعبي المبارك الذي أذهل العالم

حادثة مخزية#Soolking #Algerie — نصرالدين قاسم (@nosreddineg) August 23, 2019