الجزائر.. مصرع 5 أشخاص إثر تدافع لحضور حفل مغني شهير

قتل خمسة أشخاص، وجرح آخرون، مساء الخميس، جراء حادث تدافع في العاصمة الجزائرية، قبيل حفل لمغني الراب عبد الرؤوف دراجي، الشهير باسم "سلوكينغ".
#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu
— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019
قسما بالله شيء مخجل..
البارحة حفل لمطرب في الجزائر، خصل فيه تدافع أدى لوفاة سبع أشخاص كحصيلة اولية وعشر أضعافها إصابات، بعضها حرج!!
الطامة، يتم متابعة الحفل، وكأن شيئا لم يكن!!
🤦♂️🤦♂️
— ALQAAQAA MGHIR (@alqaaqaa_mghir) August 23, 2019
#الجزائر
فضيحة وخيبة
بكل المقاييس أن يموت جزائريون في تدافع على حفل غنائي، في زمن الحراك الشعبي المبارك الذي أذهل العالم
حادثة مخزية#Soolking #Algerie
— نصرالدين قاسم (@nosreddineg) August 23, 2019