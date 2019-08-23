أردوغان: سنواصل حماية حقوقنا في غاز شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلة بلاده حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية في ملف الطاقة شرق المتوسط.

أنقرة ستواصل التنقيب شرق المتوسط:

قال أردوغان في كلمة وجهها لأنصار حزبه في إطار فعاليات الذكرى السنوية الـ18 لتأسيس حزب "العدالة والتنمية"، المقامة في العاصمة أنقرة، الجمعة، نحن موجودون في شرق المتوسط عبر السفن التركية، والقوات البحرية تحمي تلك السفن.

أكد مواصلة أنقرة أنشطة التنقيب بالمنطقة المرخص لها من جمهورية شمال قبرص التركية.

تابع: "بينما تقول جهات ماذا يفعل الأتراك هنا (شرق المتوسط)؟ نحن نواصل العمل هناك وسنستمر في ذلك. لا يوجد انسحاب ولا خروج من هناك. نحن نعرف حقوقنا".

أردف قائلا: "سنحمي حقوقنا وحقوق أبناء جلدتنا في شمال قبرص حتى النهاية. ما يقع على عاتقنا هو الوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة".

وتواصل سفينتا تنقيب تركيتين الأولى "فاتح" والثانية "ياووز"، مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض كل من قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرقي المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري التابع لها، وأنها ستواصل نشاطاتها بهذا الصدد.

الوضع في إدلب:

على صعيد آخر، أشار أردوغان إلى إجرائه، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله التطورات الأخيرة بمنطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

أضاف "في الأيام المقبلة، سنجري ذات المباحثات مع ترمب".

تابع: "المسألة برمتها تتمثل في التغلب في أسرع وقت ممكن على المشاكل في سوريا وخاصة في شمال سوريا، وإنشاء منطقة يسود فيها السلام. نحن نبذل الجهود ونأمل أن نحقق ذلك".

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ أردوغان نظيره الروسي بأن هجمات النظام السوري على إدلب "تشكل تهديدا حقيقيا" على الأمن القومي التركي، محذرا من "أزمة إنسانية كبيرة" جراء ذلك.

وبخصوص محاربة الإرهاب، وأضاف أردوغان: "قلنا سندخل إلى أوكار الإرهاب، واليوم قواتنا دخلت إليها، وتواصل محاربة الإرهاببين داخل وخارج البلاد".