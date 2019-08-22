معارك في شبوة اليمنية بين القوات الحكومية والميليشيات الإماراتية

قال مصدر عسكري في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية (جنوب) إن مواجهات اندلعت، مساء الخميس، على أطراف المدينة بين القوات الحكومية، وأخرى تتبع المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.

معارك في مدينة عتق مركز محافظة شبوة:

أضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن الوضع في مدينة عتق انفجر مساء الخميس، بين ما تسمى "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي، وقوات اللواء 21 التابع للحكومة الشرعية.

لفت أن مواجهات بين الطرفين اندلعت في عدد من المناطق على أطراف المدينة دون أن يكشف عما أسفرت عنه المواجهات حتى الآن.

بحسب المصدر ذاته فإن قوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي تتمركز خارج المدنية وتسعى لاقتحامها، فيما تقوم القوات الحكومية بمحاولة صدها.

قال مصدر محلي للأناضول إن مقاتلات يُعتقد أنها سعودية تحلق في سماء مدينة عتق إثر انفجار الوضع بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي.

وتقول مصادر حكومية في محافظة شبوة إن اللجنة السعودية التي وصلت إلى المحافظة في وقت سابق لاحتواء الأزمة، التقت ظهر الخميس، محافظ شبوة محمد صالح، وقيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة، وأنها لا تزال متواجدة رغم انفجار الوضع.

ومنذ يومين يحشد المجلس الانتقالي تعزيزات لصالح ما تسمى بالنخبة الشبوانية الموالية له، في الوقت الذي حشدت القوات الحكومية تعزيزات لدعم اللواء 21.

والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة، في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.

وكانت مصادر قد تحدثت عن فشل الوساطة قبلية بعد رفض مسلحي النخبة التابعة للمجلس الانتقالي عودة القوات الحكومية لمواقعها. وكانت قوات سعودية وصلت إلى مدينة عتق، مركزِ محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، الخميس، وتمركزت في مطار المدينة.

وفد "الانتقالي" يغادر جدة دون تفاوض مع الحكومة اليمنية

مصدر حكومي يمني، قال إن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً غادر مدينة جدة السعودية مساء الخميس، دون المشاركة في أي حوار مع الحكومة الشرعية.

أكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، مغادرة وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي جدة، متوجهاً إلى عدن، تزامناً مع اندلاع مواجهات بمحافظة شبوة، بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي والقوات الحكومية.

أرجع المصدر مغادرة وفد الانتقالي إلى فشل إجراء المشاورات مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بسبب عدم التزام الانتقالي بشرط الحكومة المتمثل في انسحاب قواته من المواقع والمرافق الحكومية التي سيطرت عليها في مدينة عدن، قبل منتصف الشهر الجاري.

وكان وفد المجلس الانتقالي قد وصل جدة، الثلاثاء الماضي، استجابة للدعوة التي أطلقتها الرياض للتفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

الحكومة اليمنية تبحث إنهاء تمرد "الانتقالي":

حذر مجلس الوزراء اليمني من التدخل في عمل مؤسسات الدولة في عدن.

في اجتماع ترأسه في الرياض رئيس الوزراء معين عبد الملك ناقش المجلس وسائل مواجهة التمرد الذي تقوده في عدن مجاميع مسلحة مدعومة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حسب البيان الصادر عن المجلس.

الحكومة اليمنية بحثت، الخميس، في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمحافظتي عدن وأبين (جنوب).

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية استمعت الحكومة إلى إحاطات من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ونائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي عن الجهود التي تبذل لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

أكدت على "استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية".

دعت جميع موظفي الدولة إلى "ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن".

حذرت الحكومة في ذات الوقت من "أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها" في إشارة إلى تدخلات المتمردين المدعومين من الإمارات في جنوب اليمن.

أشادت الحكومة بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي، ووصفته بالموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن.

والثلاثاء ندد غريفيث في إحاطته، عبر دائرة تلفزيونية من مكتبه في عمان، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين.

كما نوهت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم "بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية"، مثمنة دور جامعة الدول العربية "المساند للحكومة الشرعية ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن".

الوضع الإنساني:

حذرت الأمم المتحدة من أنها ستضطر لإيقاف 22 برنامجا للمساعدات في اليمن خلال الشهرين المقبلين، بسبب عدم التزام الدول بدفع تعهداتها.

كانت مجموعة من الدول المانحة تعهدت في فبراير/ شباط الماضي بتقديم نحو 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن؛ إلا أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قالت إن ما دفع حتى الآن أقل من نصف هذا المبلغ.

انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لو كوك السعودية والإمارات بسبب تقديمهما ما وصفها بنسبة متواضعة مما تعهدتا به.

وكانت أبو ظبي والرياض قد تعهدتا بدفع مساعدات بقيمة 750 مليون دولار، من ضمن تعهدات دولية في شهر فبراير/ شباط الماضي، بلغت نحو 3 مليارات دولار.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن ما دفع حتى الآن أقل من نصف هذا المبلغ.

خلفيات: