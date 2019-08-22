مجددا.. الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة [فيديو]

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرة ثانية، خلال ساعات الليل الفائت، مواقع في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

التفاصيل:

طيران الاحتلال قصف مساء أمس الأربعاء، موقعًا بحريًا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعدة صواريخ، فيما سمع دوي انفجار شمالًا.

القصف جاء بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون، انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات "سدوت نيغيف".

#فيديو لحظة قصف موقع البحرية غربة مدينة #غزة قبل قليل . تصوير: mohamed osho pic.twitter.com/HhFsNptnJu — Newpress|نيو برس (@NewpressPs) August 21, 2019

متحدث باسم جيش الاحتلال قال إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتم إطلاق صافرات الإنذار، محمّلًا "حماس" مسؤولية ما يحدث داخل ومن قطاع غزة.

المتحدث: الجيش رد باستهداف مواقع أخرى شمالي القطاع.

المتحدث: سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد محاولات إيذاء الإسرائيليين.

أحد استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المواطنين على شاطئ بحر غزة هذه الليلة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/pentmFTjVN — ﮼هشام ﮼زقوت (@hishamzaqout) August 22, 2019