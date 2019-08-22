ليبيا.. قوات الوفاق تتقدم جنوب طرابلس وتسيطر على أجزاء واسعة

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح لمصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

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قال المجعي، إن "القوات سيطرت على أهم التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر، حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".

أشار المجعي إلى أن قوات الوفاق فقدت 7 مقاتلين، بينما تكبدت قوات حفتر، خلال المعركة، 25 قتيلا.

أوضح المجعي أن العملية العسكرية الحالية تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى، دون تفاصيل أخرى.

السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

السيطرة على السبيعة، يعني عسكريا، محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما يسهل لقوات الوفاق السيطرة على مطار طرابلس القديم.

إخفاقات متزايدة لحفتر