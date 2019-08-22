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سياسة

ليبيا.. قوات الوفاق تتقدم جنوب طرابلس وتسيطر على أجزاء واسعة

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحرزوا تقدما جنوب طرابلس
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحرزوا تقدما جنوب طرابلس
22/8/2019

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح لمصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

التفاصيل
  • قال المجعي، إن "القوات سيطرت على أهم التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر، حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".
  • أشار المجعي إلى أن قوات الوفاق فقدت 7 مقاتلين، بينما تكبدت قوات حفتر، خلال المعركة، 25 قتيلا.
  • أوضح المجعي أن العملية العسكرية الحالية تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى، دون تفاصيل أخرى.
  • السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.
  • السيطرة على السبيعة، يعني عسكريا، محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما يسهل لقوات الوفاق السيطرة على مطار طرابلس القديم.
إخفاقات متزايدة لحفتر
  • منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجومًا للسيطرة على طرابلس أسقط أكثر من ألف قتيل وأكثر من 5.5 آلاف جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في يوليو/تموز الماضي.
  • بعد أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر التي لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، كما فقدت قواته مدينة غريان الاستراتيجية.
  • قناة محلية ليبية أفادت الأحد الماضي بتسليم 3 مسلحين تابعين لقوات حفتر أنفسهم وأسلحتهم، إلى قوات حكومة الوفاق.
  • قناة فبراير الليبية الخاصة، قالت إن المسلحين سلموا أنفسهم بكامل سلاحهم وآلياتهم، في محور عين زارة بجنوب طرابلس.
  • القناة أضافت أن أحد المسلحين أكد أن قوات حفتر تعيش حالة هستيرية ومعنوياتها في الحضيض، وفق تعبيره.
المصدر : وكالات
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