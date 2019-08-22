شاهد: قدم جونسون على الطاولة خلال لقاء ماكرون في الاليزيه

فاجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصحفيين الذين كانوا يتابعون لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه بعد أن وضع قدمه على طاولة صغيرة لعدة ثوان.

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