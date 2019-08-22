شاهد: رضيع يشارك رئيس برلمان نيوزيلندا كرسيه بجلسة برلمانية

أظهر رئيس البرلمان النيوزيلندي" تريفور مالارد" شغفا شديدا بالأطفال، حيث احتضن رضيعا يبلغ من العمر ستة أسابيع وقام بإطعامه أثناء جلسة برلمانية لمناقش قضايا ساخنة.
رضيع.. وقضايا ساخنة:
- أثناء مناقشة النواب لقضيتين مهمتين تتمثلان في ارتفاع أسعار الوقود واستراتيجيات الدفاع، كان مالادر يقوم بالاهتمام برضيع وهو يجلس على مقعده كرئيس للبرلمان.
- مالارد كتب لاحقا تغريدة "عادة ما يجلس على مقعد رئيس البرلمان من يشغلون هذا المنصب، ولكن اليوم يشاركني ضيف مهم في الجلوس على هذا الكرسي".
- أضاف" الأطفال لديهم طريقة تعمل على تهدئة المناخ الحاد في البرلمان، أعتقد أننا في حاجة للمزيد منهم حولنا لكي يذكرونا بالسبب الرئيسي لوجودنا في البرلمان".
- هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيه مالارد، الذي لديه ستة أحفاد، كرسيه مع رضيع.
- كانت هيني ابنة النائبة ويلو جان بريم قد حصلت على نفس المعاملة عام 2017. بعدما تصدرت النائبة عناوين الأخبار لقيامها بإرضاع طفلتها في غرفة البرلمان.
- مالارد تولى منصب رئيس البرلمان منذ عام 2017، ومن ذلك الحين عمل على جعل البرلمان مكانا أكثر ودا نحو الأسر.
- مالارد سمح للرضع بدخول البرلمان، كما قام بافتتاح مزيد من المنشآت للنواب الذين لديهم أطفال، ومن المقرر أن يتم افتتاح ملعب في أرض البرلمان في وقت لاحق من هذا العام.