خلاف سعودي إماراتي على تويتر بشأن دعم أبوظبي لانقلاب عدن

وجه كاتب سياسي سعودي دعوة إلى الإمارات للكف عن دعم الانقلابيين ضد الحكومة اليمنية، في سياق جدل مع محلل إماراتي حول فشل التحالف في اليمن.
اتهامات متبادلة
- المحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، دعا السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إلى مراجعة أسلوب إدارتها للتحالف في اليمن.
- الكعبي أشار إلى تراجع التحالف، وفشله، مستدلاً بوصول صواريخ الحوثيين إلى مناطق نفطية سعودية استراتيجية.
- قال الكعبي إن عمليات التحالف في السنوات الأولى كانت ناجحة، متسائلاً عن سبب التراجع في الفترة الأخيرة.
سعي إماراتي لتقسيم اليمن
- الكاتب السعودي، سليمان العقيلي، رد على الكعبي، بتغريدة اتهم الإمارات فيها بدعم الانقلابيين، وتكريس فكرة انفصال الجنوب عن الشمال.
- أشار العقيلي إلى موافقة إماراتية، على فصل شمال اليمن عن جنوبه، عبر السماح بسيطرة إيران على الشمال، وإسقاط أصدقاء الرياض جنوبها.
- تساءل الكاتب السعودي، عن دور الإمارات في الأحداث جنوب اليمن، قائلاً "هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن فلا يبق صديق للسعودية فيها"؟
- المحامي اليمني محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، وصف في تعليق له، موقف الإمارات بالمخطط له، والمحاك منذ زمن، مشيرا إلى أن مشاركتها في التحالف كان للوصول إلى هدف تقسيم اليمن.
هجوم إماراتي على الشرعية
- رد الكعبي على الكاتب السعودي، بأن الشرعية لم تحقق شيئاً، حسب وصفه، مشيراً إلى أن مسألة النفوذ يقررها القادة.
- أضاف الكعبي مخاطباً العقيلي "المنطق يقول لا تجامل الفاشل، أذكرك أن الإمارات دولة من العيار الثقيل، وهذا لصالح المنطقة".
- كانت الإمارات قد اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن "بالعجز عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة الانقسام بالحوار البناء والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".
مطالب رسمية بالتوقف عن دعم التمرد
- نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، طالب أمس الأربعاء، بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي، الذي قام بتمرد مسلح.
- الحضرمي دعا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا "التمرد" على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حسب وصفه.
- لفت إلى أن دعم الإمارات، سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها السعودية، بل يهدد أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.
خلفيات
- قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.
- الإمارات تقوم بتدريب وتسليح قوات الحزام الأمني.
- في بداية الأحداث، قالت الحكومة أنّ سيطرة الانفصاليين على المدينة "انقلاب" مدعوم من الإمارات.
- الثلاثاء، حملت الحكومة اليمنية مرة أخرى "الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرّد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، داعية أبوظبي إلى وقف دعمها وتمويلها "لهذه المليشيات".