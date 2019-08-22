خلاف سعودي إماراتي على تويتر بشأن دعم أبوظبي لانقلاب عدن

وجه كاتب سياسي سعودي دعوة إلى الإمارات للكف عن دعم الانقلابيين ضد الحكومة اليمنية، في سياق جدل مع محلل إماراتي حول فشل التحالف في اليمن.

اتهامات متبادلة

المحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، دعا السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إلى مراجعة أسلوب إدارتها للتحالف في اليمن.

الكعبي أشار إلى تراجع التحالف، وفشله، مستدلاً بوصول صواريخ الحوثيين إلى مناطق نفطية سعودية استراتيجية.

قال الكعبي إن عمليات التحالف في السنوات الأولى كانت ناجحة، متسائلاً عن سبب التراجع في الفترة الأخيرة.

رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية

الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا

كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب

الامر واضح — خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019

سعي إماراتي لتقسيم اليمن

الكاتب السعودي، سليمان العقيلي، رد على الكعبي، بتغريدة اتهم الإمارات فيها بدعم الانقلابيين، وتكريس فكرة انفصال الجنوب عن الشمال.

أشار العقيلي إلى موافقة إماراتية، على فصل شمال اليمن عن جنوبه، عبر السماح بسيطرة إيران على الشمال، وإسقاط أصدقاء الرياض جنوبها.

تساءل الكاتب السعودي، عن دور الإمارات في الأحداث جنوب اليمن، قائلاً "هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن فلا يبق صديق للسعودية فيها"؟

الامر واضح با خلفان..

هل تريدون طرد النفوذ السعودي

من اليمن كله؟

يمن جنوبي

تسيطرون عليه

يكرس يمنآ شماليآ

تسيطر عليه ايران!

وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض)لكي يتحقق هذا السيناريو.

ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟

هكذا

الامر واضح يا خلفان

سجل يا تاريخ واشهد يازمن https://t.co/vRditShWTn — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 21, 2019

المحامي اليمني محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، وصف في تعليق له، موقف الإمارات بالمخطط له، والمحاك منذ زمن، مشيرا إلى أن مشاركتها في التحالف كان للوصول إلى هدف تقسيم اليمن.

هجوم إماراتي على الشرعية

رد الكعبي على الكاتب السعودي، بأن الشرعية لم تحقق شيئاً، حسب وصفه، مشيراً إلى أن مسألة النفوذ يقررها القادة.

أضاف الكعبي مخاطباً العقيلي "المنطق يقول لا تجامل الفاشل، أذكرك أن الإمارات دولة من العيار الثقيل، وهذا لصالح المنطقة".

أمام مجلس الامن

اذكرك الإمارات سحبت سفرائها من دول كالمانيا وكندا والسويد تضامنا معكم

لم اسمع احد منكم انتقد شرعية عبد ربة

المنطق يقول لا تجامل الفاشل

الإمارات الداعم الأكبر للملكة هذا مبدأ لن نحيد عنة

اذكرك الإمارات دولة من العيار الثقيل وهذا لصالح المنطقة

شكرا عزيزي — خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019

كانت الإمارات قد اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن "بالعجز عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة الانقسام بالحوار البناء والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".

مطالب رسمية بالتوقف عن دعم التمرد

نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، طالب أمس الأربعاء، بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي، الذي قام بتمرد مسلح.

الحضرمي دعا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا "التمرد" على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حسب وصفه.

لفت إلى أن دعم الإمارات، سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها السعودية، بل يهدد أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.

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