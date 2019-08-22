ترمب: سيتعين على دول أخرى خوض معاركها مع تنظيم الدولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم الدولة، مشيرا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.

واستعادت قوات تدعمها الولايات المتحدة هذا العام آخر منطقة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا، لكن منذ ذلك الحين تُثار مخاوف من أن يكتسب التنظيم قوة جديدة في العراق وسوريا.

محاربة تنظيم الدولة:

قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض"عند نقطة معينة سيكون على روسيا وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا خوض معاركها" وأضاف" لاحقا سيكون على الهند كذلك خوض غمار الحرب.

بحسب ترمب فإن" كل تلك الدول التي يحيط بها تنظيم الدولة، لن يكون أمامها سوى القتال" قبل أن يضيف أن الولايات المتحدة لا تريد قضاء "19 عاما أخرى" في حرب أفغانستان.

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء بأن تنظيم الدولة يكتسب قوة في بعض المناطق لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت كثيرا.

أعلنت وزارة الخارجية أيضا الثلاثاء عن مكافآت يصل كل منها إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان أي من قياديي تنظيم الدولة الذين قالت إنهم (محمد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري).

يقول مسؤولون أفغان وأعضاء في حركة طالبان إن اتفاقا بين الحركة وواشنطن، بشأن انسحاب القوات الأمريكية ربما يدفع بعض مقاتلي طالبان للانضمام إلى تنظيم الدولة.

آثار الهجوم على بلدة الباغوز التي كانت آخر معاقل تنظيم الدولة في سوريا

أمريكا وإيران… وتنظيم الدولة:

يحاول وسطاء غربيون إقناع إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز الأمن في أفغانستان فيما يسعى ترمب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب تخوضها، بحسب ما ذكرت رويترز في 16 أغسطس/ آب.

يجمع الولايات المتحدة وإيران الاهتمام بضمان ألا يؤدي خروج قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة قوامها أكثر من 20 ألف جندي إلى انزلاق أفغانستان لحرب أهلية تعيد حكم طالبان أو تسمح بتمدد تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإسلامية هناك.

ظهر تنظيم الدولة- ولاية خراسان، الذي اشتق اسمه من اسم قديم للمنطقة، لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014 ومنذ ذلك الحين نفذ عمليات في مناطق أخرى وخصوصا في شمال البلاد.

تهديدات ترمب: