بفرح مشوب بالحذر.. السودان يبدأ أولى خطواته نحو الحكم المدني

خطا السودان خطوة نحو التحول باتجاه الحكم المدني بعد أداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد اليمين الدستورية.

وأدى اليمين الدستورية، مساء أمس الأربعاء، أول رئيس وزراء يتم ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.

The Troika countries (#UK, United States, and #Norway) congratulate Dr. Abdalla Hamdok on his appointment as Prime Minister by the Sovereign Council. We welcome this step in establishing a civilian-led government in #Sudan.https://t.co/i3LbkXae4h

