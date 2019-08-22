بفرح مشوب بالحذر.. السودان يبدأ أولى خطواته نحو الحكم المدني

خطا السودان خطوة نحو التحول باتجاه الحكم المدني بعد أداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد اليمين الدستورية.

وأدى اليمين الدستورية، مساء أمس الأربعاء، أول رئيس وزراء يتم ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.

أولى خطوات الديمقراطية

سيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في 11 أبريل/ نيسان بعد مظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر.

تأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج على وثيقة دستورية انتقالية في 17 أغسطس/آب.

صباح الأربعاء، أقسم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس حتى الآن المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير.

في وقت لاحق، أدى أعضاء المجلس السيادي العشرة الآخرون، اليمين أمام عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القضاء.

في المساء، وبعد وقت قصير من وصوله الخرطوم، أدى الخبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للوزراء.

قال حمدوك للصحفيين بعد أداء القسم إن "أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسة خارجية متوازنة".

سيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر ال21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى أحد المدنيين المدة المتبقية منها.

يضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، وعقد أول اجتماعاته بعد أداء القسم أمس.

لقي تعيين المجلس، المكون من 5 عسكريين و6 مدنيين، ترحيبا، إلا أن مجموعة كبيرة من السودانيين، قالوا إنهم سيراقبون الحكام الجدد عن كثب.

أعضاء المجلس السيادي في السودان يؤدون القسم- 21 أغسطس/ آب

ترحيب

رحب مجلس الأمن الدولي بـ"هذه الخطوات المهمة لتحقيق السلام والأمن لشعب السودان".

شدد المجلس في بيان، على الحاجة إلى استئناف المفاوضات بسرعة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

دعا المجلس "جميع الأطراف إلى المشاركة بصورة بنّاءة وفورية وبدون شروط مسبقة في هذه المحادثات".

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي، دونالد بوث، على دعم بلاده للحكومة المدنية في السودان، مشيرا إلى أن الحوار سيستأنف قريبا بين البلدين.

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أوضح خلال زيارته الخرطوم في 8 أغسطس/ آب الجاري أن واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

واشنطن كانت رفعت عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكنها تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن.

The Troika countries (#UK, United States, and #Norway) congratulate Dr. Abdalla Hamdok on his appointment as Prime Minister by the Sovereign Council. We welcome this step in establishing a civilian-led government in #Sudan.https://t.co/i3LbkXae4h — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) August 21, 2019

تفاوض على وقع الخلافات

أقيم حفل توقيع رسمي لـلوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب.

يتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، حيث اتخذ الاتحاد الأفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد تسلم العسكريين السلطة عقب الإطاحة بالبشير.

ازدادت الضغوط على المجلس العسكري، بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران والتي أدت إلى مقتل أكثر من 127 شخصا.

أعلن بعدها المجلس العسكري وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لكن الضغوط الأمريكية والغربية، أجبرته على العودة إلى طاولة التفاوض، وكذلك قوى الحرية والتغيير.

فرحة.. وتحفظ

رغم الفرحة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، تبرز تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصا حول نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي الذي وقع الاتفاق عن الجانب العسكري.

يقود دقلو (قوات الدعم السريع) المتهمة بتنفيذ عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة، ويخشى كثر أن يقوم باحتكار السلطة ويقضي على التحول الديمقراطي في البلاد.

يمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين، فيما يشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.

أثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر/ كانون الأول 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بإطاحة نظام عمر البشير.

توقيع الوثيقة الدستورية… تفاؤل مشوب بالحذر