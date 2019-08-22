بدعم روسي.. النظام السوري يسيطر على خان شيخون في إدلب

سيطرت قوات النظام السوري، الخميس، بدعم من الطيران الروسي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، رغم وقوع المدينة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

التفاصيل:

ساعد قوات النظام في سيطرته على المدينة قوات خاصة روسية وميلشيات إيرانية.

تمكنت هذه القوات خلال اليومين الماضيين من السيطرة على حاجز الفقير، والنمر غرب المدينة لتحاصرها قبل أن تدخلها اليوم.

القوات المهاجمة سيطرت يوم الثلاثاء على قرية ترعي وتلتها، شمال شرق خان شيخون وأحكمت الحصار على المدينة ذات الموقع الاستراتيجي.

بالسيطرة على مدينة خان شيخون، تقع مدينتي مورك وكفرزيتا بريف حماه الشمالي جنوبي المدينة، في نطاق حصار قوات النظام وحلفائه.

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فرار المدنيين

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن 112 ألف مدني فروا من المدينة جراء القصف.

تقع "خان شيخون" ضمن منطقة حفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة.

أحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص من منطقة جنوب إدلب وشمال حماة باتجاه مناطق أكثر أمناً بالقرب من الحدود التركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة حالياً شبه خالية من السكان، مع فرار الجزء الأكبر من أهالي ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

نرح مئات الآلاف من منطقة ريف إدلب إلى مناطق أكثر أمنا بسبب هجوم قوات النظام المدعومة روسيا ـ مواقع التواصل

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