انتقادات لصمت نتنياهو على تخوين ترمب لليهود الديمقراطيين

انتقدت منظمة إسرائيلية حقوقية صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ضد اليهود الذي يصوتون للحزب الديمقراطي.

إدانة "التخوين"

حركة "السلام الآن"، قالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إنّ 24 ساعة كانت كافية لنتنياهو ليدين التخوين الذي أدلى به ترمب، المعادي للسامية.

أضاف البيان أن ترمب هاجم 80% من اليهود في الولايات المتحدة، مشيرة إلى تجاهل نتنياهو لذلك، واهتمامه بالتمسك بالسلطة.

لم يدلِ أي مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، بأي تصريحات بشأن هجوم ترمب على اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي.

تحدث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي في هذا الشأن، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

يعد "رئيس الدولة" في إسرائيل، منصبًا فخريًا، وهو مجرد من السلطات التنفيذية.

ترمب يرد على منتقديه

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، رد على منتقديه الذي اعتبروه معادياً للسامية، بقوله إنه ساعد إسرائيل أكثر من أي رئيس آخر.

أضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه فعل أشياء "عظيمة" لإسرائيل.

أشار الرئيس الأمريكي إلى قيامه بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

جدد الرئيس اتهامه لخصومه الديمقراطيين، بـ"معاداة السامية". وقال "إنهم معادون لإسرائيل".

ذكر ترمب أن الديمقراطيين ابتعدوا عن إسرائيل، وجدد تأكيده على أن التصويت لهم، "خيانة للشعب اليهودي ولإسرائيل".

ما القصة؟