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سياسة

"الوفاق" الليبية: لدينا أسرى جدد من قوات حفتر

القوات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة
القوات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة
22/8/2019

كشف المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، مصطفى المجعي، عن سقوط أسرى من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العملية المفاجئة للقوات الحكومية على منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف المعجي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر أن قواتهم تقدمت من أكثر من محور تجاه منطقة السبيعة، وتمكنت من بسط سيطرتها على أكثر من نقطة استراتيجية في المنطقة.

أبرز تصريحات المعجي للجزيرة مباشر:
  • أهمية السبيعة عسكريا تكمن في أن السيطرة عليها، تعني قطع المحور الممتد جنوبا من مدينة ترهونة إلى منطقة قصر بن غشير ومطار "طرابلس.
  • في هذه المنطقة توجد بقايا لقوات حفتر، والسيطرة عليها تمكن من محاصرة وقطع الإمدادات الرئيسية القادمة من ترهونة.
  • السيطرة على السبيعة تعني أن قوات "حفتر" في "بن غشير والمطار" أصبحت فريسة سهلة لقوات بركان الغضب (حكومة الوفاق).
  • كما تمكنا من قطع آخر إمداد لبقايا الميليشيات القادمة من الشرق (قوات حفتر).

السيطرة على السبيعة:
  • الأربعاء أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصرا من قوات حفتر.
  • السبيعة منطقة استراتيجية على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كيلو مترا جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.
المصدر : الجزيرة مباشر
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