المنطقة الآمنة في سوريا.. اتفاق على إطلاق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاتفاق مع واشنطن، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا، اعتباراً من مساء الأربعاء.
تحذير من إضاعة الوقت
- وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اتفق هاتفياً مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة.
- أكار أكد ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة، في إطار الأسس المتفق عليه، ضمن الجدول الزمني، دون إضاعة الوقت.
- قرر الجانبان عقد لقاء قريب في أنقرة لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة.
دوريات مشتركة شرق الفرات
- وزير الدفاع التركي، كشف عن محادثات قادمة، بين الرئيسين التركي والأمريكي، لمناقشة التطورات في سوريا.
- أضاف الوزير أن جدولا تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة إلى الشرق من نهر الفرات في سوريا سيُنفذ تدريجيا في الأسابيع المقبلة.
- أكار قال إن القوات التركية والأمريكية ستبدأ دوريات مشتركة في المنطقة قريبا.
- وزارة الدفاع الأمريكية، نقلت عن وزير الدفاع مارك إسبر، قوله إن خطة المنطقة الآمنة ستنفذ في مراحل محددة، دون ذكر تفاصيل أخرى.
مصير نقاط المراقبة التركية
- إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، ذكر في لقاء صحفي، أن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا، ستظل قائمة، مؤكداً أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لها.
- نقاط المراقبة التركية، أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، وتعرضت لعمليات قصف مدفعي، ومحاولة لوقف وصول الدعم إليها.
- تعرضت تعزيزات عسكرية تركية، قبل أيام كانت متوجهة إلى نقطة مراقبة في مورك بريف حماة، لقصف قرب مدينة خان شيخون جنوب إدلب.
- اشتبه في ضلوع قوات النظام السوري باستهداف التعزيزات، فيما نددت حكومة النظام السوري، بما وصفته محاولات تركيا لدعم المعارضة.
تأييد ألماني
- وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، أكدت في تصريح صحفي، أنّ إنشاء منطقة آمنة في سوريا أمر مهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
- كارينباور قالت إن "ضمان الأمن والاستقرار في سوريا أمر مهم، ونحن نراقب الوضع في سوريا بعناية".
- جاءت تصريحات الوزيرة، على هامش لقائها مع شورش إسماعيل، وزير البشمركة في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق.
- أعلنت كارينباور، أن بلادها ستقدم مساعدات تدريبية لقوات البشمركة للقتال ضد تنظيم الدولة.