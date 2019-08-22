السعودية.. قصف حوثي على مقر لعمليات التحالف بجازان

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، قصف مقر العمليات المشتركة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية، بمنطقة جازان، جنوب المملكة.

فيما أعلنت الأمم المتحدة إيقاف الكثير من عملياتها الإنسانية في اليمن، بشكل اضطراري، جراء عدم وفاء البلدان المانحة بالتزاماتها.

المتحدث باسم الحوثيين: خسائر للتحالف

المتحدث باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، قال إن قتلى وجرحى سقطوا بينهم قيادات، بقصف على مقر مشترك للتحالف في مدينة صامطة.

أوضح سريع، أن الصاروخ الذي أصاب الهدف، باليستي متوسط المدى.

لم يصدر أي تعليق من قبل التحالف أو الجانب السعودي عن القصف.

إسقاط طائرة أمريكية

في وقت سابق، الأربعاء، أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ذكر المتحدث باسم الجماعة، أن الطائرة من طراز كيو-9 تم إسقاطها بصاروخ تم تطويره محلياً.

القيادة المركزية للجيش الأمريكي، ذكرت في بيان علمها بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية.

الأمم المتحدة توقف بعض أعمالها

منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن، ليز غراندي، قالت إن البلدان المانحة لم تف بالتزاماتها التي تعهدت بها، لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن.

أوضحت غراندي، أن ثلاثة برامج فقط من أصل 34 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة تم تمويلها للعام بأكمله.

أضافت أن العديد من هذه البرامج أُجبرت على التوقف في الأسابيع الأخيرة، وهي مصممة لمساعدة الأسر الفقيرة.

حذرت غراندي من إغلاق 22 برنامجا منقذا للأرواح في الشهرين المقبلين، ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل.

تم استلام أقل من نصف الأموال التي تعهدت بها البلدان المانحة حتى الآن، لهذا يضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى إغلاق برامج المساعدات المنقذة للحياة. المزيد في البيان الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية في #اليمن، ليز غراندي: https://t.co/RqoyAh75Zw#اليمن_لا_يستطيع_الإنتظار pic.twitter.com/8nuYucdMiv — OCHA Yemen (@OCHAYemen) August 21, 2019

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