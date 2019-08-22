إيران: لا نريد الحرب ومستعدون للعمل لإنقاذ الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده لن تبدأ حربا في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.

التفاصيل:

وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران لن تتهاون مع تدخل الولايات المتحدة في الخليج، مضيفا إنها مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته مع القوى العالمية في عام 2015.

ظريف، قال في كلمة في المعهد النرويجي للشؤون الدولية إنه يتطلع إلى عقد محادثات جادة مع ماكرون في باريس الجمعة، مضيفا أن "هناك مقترحات على الطاولة من الجانبين الفرنسي والإيراني وسنعمل على هذه المقترحات غدا".

الوزير الإيراني حذر من جهود الولايات المتحدة لتشكيل مهمة أمنية، والتي انضمت إليها حتى الآن بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة سفن الشحن في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية، قائلا "من الواضح أن هدف الولايات المتحدة.. (من أن يكون لها) وجود بحري في الخليج الفارسي هو التصدي لإيران.. لا تنتظروا منا أن نبقى مكتوفي الأيدي حينما يدخل أحد مياهنا ويهددنا".

في مسعى لتعزيز الاتفاق عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاق.

واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الدولي في مايو/ أيار من العام الماضي وشددت العقوبات على طهران.

في مؤتمر صحفي مع ظريف، قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي إنها تدرس كيفية الرد على مقترح أمريكي لتشكيل مهمة دولية لحماية الملاحة في الخليج.

الوزيرة النرويجية قالت إن الحكومة تدرس "عددا من الإجراءات المختلفة" وستقيم الوضع بناء على المعلومات التي جمعتها.

ناقلات النفط

التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز تزايد في الأشهر الأخيرة بعد أن تعرضت عدة سفن تجارية دولية لهجمات في الخليج.

الولايات المتحدة حملت إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

زاد من توتر الأجواء المشحونة احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق في يوليو/ تموز الماضي، وبعدها بأسبوعين قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة بريطانية في الخليج.

سلطات جبل طارق، التابعة لبريطانيا، احتجزت الناقلة للاشتباه في مخالفتها عقوبات مفروضة من قبل الاتحاد الأوربي على سوريا لكن تم الإفراج عن الناقلة يوم الأحد.

الولايات المتحدة تريد احتجاز الناقلة مجددا بزعم صلتها بالحرس الثوري الإيراني الذي صنفته جماعة إرهابية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال قبل يومين إن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الناقلة من إيصال النفط الذي تحمله إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأمريكية.

بيانات تتبع حركة ملاحة السفن أظهرت أن الناقلة أدريان داريا1، التي كانت تسمى من قبل جريس 1، تتجه صوب ميناء كالاماتا اليوناني على أن تصل يوم الاثنين المقبل.

لكن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس قال إن الناقلة الإيرانية ليست في طريقها لليونان، كما أن بلاده لم "تتلق طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".

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