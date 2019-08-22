إيران تكشف عن منظومة جديدة للدفاع الصاروخي محلية الصنع

كشفت إيران، اليوم الخميس عن نظام صاروخي متنقل أرض- جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا، وسط التوتر بينها وبين الولايات المتحدة.

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عرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.

ذكرت وسائل إعلام حكومية محلية أن إيران عرضت ما وصفته بأنه نظام صاروخي أرضي طويل المدى متنقل محليا اليوم الخميس.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وجاء كشف النقاب عن النظام في يوم صناعة الدفاع الوطني الإيراني.

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