مسؤول إسرائيلي: ترمب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع

رجح مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الشق السياسي من "صفقة القرن"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الإعلان عن صفقة القرن:

في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "قد يعلن دونالد ترمب عن صفقة القرن، خلال أسابيع، لكن ذلك يعود له بالنهاية".

بشأن موقف تل أبيب من الصفقة، قال المسؤول: "إذا كانت خطة إدارة ترمب تحتوي على بنود تتعارض مع مصلحة إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعارضها".

قال المسؤول الذي يرافق نتنياهو في زيارته التي اختتمت، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "أكدنا للإدارة الأمريكية على بعض البنود التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لإسرائيل".

أضاف: "نرفض التنازل عن هذه البنود، ومن أهمها إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية".

أشار المسؤول أنّ من بين هذه البنود أيضا "الحفاظ على وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية".

أكد أنّ "إسرائيل ستعارض بقوة عودة اللاجئين الفلسطينيين".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، قام بالعمل عليها مستشار ترمب غاريد كوشنر، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.