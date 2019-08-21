ليبيا.. تعزيزات عسكرية لـ" الوفاق" وتجدد الاشتباكات جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال بمحيط طرابلس، بالتزامن مع تجدد معاركها في جنوب العاصمة ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
مرحلة جديدة
- المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابع لقوات الوفاق، ذكر في بيان له عبر فيسبوك، أن تلك التعزيزات تأتي في إطار تجهيزات قيادة العملية، لمرحلة جديدة.
- البيان أضاف أن العملية ستنطلق قريبًا، دون الإعلان عن موعدها أو هدفها.
- البيان أعلن استهداف تجمع لقوات حفتر بالمدفعية الثقيلة، في مثلث القيو ووادي الربيع، جنوبي طرابلس.
تجدد الاشتباكات
- تأتي تلك التطورات، مع تجدد المواجهات بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات حفتر.
- تشن قوات حفتر، هجومًا وُصف بالمتعثر، للسيطرة على طرابلس غربي البلاد، التي تتخذ منها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مقرًا لها.
- محمد المفتي، قائد ميداني في قوات "الوفاق"، قال إن مجموعة من قوات حفتر، حاولت التقدم جنوبي طرابلس.
- المفتي أكد أن قوات الوفاق تصدت للهجوم، وتسببت بخسائر في صفوف قوات حفتر.
- القائد الميداني شدد على أن قوات الوفاق لا تزال تحافظ على مواقعها في عين زارة، جنوبي العاصمة.
- المفتي: لم يحدث تغيير كبير في أي من مواقع الطرفين، رغم محاولات التقدم.
الخناق يضيق على حفتر
- صحيفة لوموند الفرنسية، نقلت عن الخبير الليبي طارق المجريسي، قوله إن حفتر يلجأ إلى تصعيد الغارات الجوية المدمرة، بسبب تضييق الخناق عليه.
- المجريسي: حفتر بدأ يعتمد سياسة جديدة، بعد خسائره الأخيرة، وفقدانه السيطرة على مدينة غريان شمال غربي البلاد.
- الخبير الليبي استدل بالغارات التي نفذها حفتر، في خرقه لهدنة عيد الأضحى، مشيرًا إلى ضعف موقف قواته، وعدم رغبتها في الانخراط بحراك دبلوماسي.
حفتر يبتز مموليه
- المتحدث باسم عملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، قال في تصريحات للجزيرة مباشر، إن قوات حفتر تحاول الحصول على مزيد من الدعم والسلاح من مموليها بقصف مصراته.
- المجعي: محاولات حفتر تأتي بعد توارد أنباء ومعلومات عن وجود حالة تململ كبيرة من قبل داعميه خاصة فرنسا، لفشله في الحسم والسيطرة على العاصمة.
- المجعي: حفتر حاول التسويق عبر إعلامه وتصريحاته المستمرة عن وجود قاعدة "إيطالية" في مصراته، خاصة في الكلية الجوية.
- المجعي: ما كان موجودًا هناك هي مجرد مشفى إيطالي ميداني منذ وقت طويل ولا علاقة له بالأحداث.
- المجعي: تأخر حفتر في قصف المدينة كان محاولة منه لمغازلة سياسيي وعسكريي مصراته لتحييدها وشق صف قوات الوفاق لكنه فشل في ذلك.