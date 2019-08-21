قطر تتراجع عن دعمها لسياسات الصين ضد مسلمي الإيغور

أعلنت دولة قطر سحب توقيعها على بيان يدعم الصين في مواجهة انتقادات غربية لسياسات بيجين القمعية بحق مسلمي الإيغور.

التفاصيل:

أبلغت دولة قطر كولي سيك، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارها بسحب توقيعها على الخطاب الذي أرسل إلى المجلس في 12 يوليو/ تموز الماضي، ووقعته 37 دولة أغلبها دول إسلامية، لدعم موقف الصين أمام انتقادات غربية.

السفير علي المنصوري، الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وجه خطابا لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 18 يوليو/ تموز جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار تركيزنا على التسوية والوساطة، فإننا نعتقد أن المشاركة في دعم الخطاب المذكور من شأنه أن يضعف أولويات سياستنا الخارجية الأساسية. ومن هذا المنطلق فإننا نود أن نحافظ على موقف محايد وأن نعرض خدمات الوساطة".

العلاقات الصينية القطرية:

تعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري مع قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 ما يقرب من 13 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبرغ.

في وقت سابق من هذا العام ضغط نشطاء ومدونون قطريون لمنع ترحيل الناشط الإيغوري أبليكيم يوسف من قطر إلى الصين، ما سمح له بالمغادرة إلى الولايات المتحدة.

خلفية: