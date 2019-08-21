شاهد: أول تصريحات لرئيس الوزراء السوداني بعد أدائه اليمين

أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني في الفترة الانتقالية.

التفاصيل

أداء القسم جاء أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس على بابكر، وبحضور عدد من أعضاء المجلس بالقصر الرئاسي بالخرطوم. ‎

حمدوك قال في مؤتمر صحفي عقب أداء القسم إن الأولوية لحكومته هي "إيقاف الحرب في البلاد وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي والنهوض بالبلاد".

أبرز التصريحات

هدفنا معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة لكي لا يعتمد السودان على الهبات.

خلق علاقات خارجية معتدلة وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة.

سنعطي أولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد.

يجب أن نعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا.

هدفنا هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان.

اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بأفريقيا وسنضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة.

سنضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة.

القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته.

هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها.

هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة.

الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان.

بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان.

هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان.

الخلافات والنقاشات السابقة بشأن مجلس السيادة كانت جزءا من التمرين الديمقراطي.

وضعت معايير صارمة للترشيحات للوزارات أساسها الكفاءة.

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