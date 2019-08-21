شاهد: أول تصريحات لرئيس الوزراء السوداني بعد أدائه اليمين
21/8/2019
أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني في الفترة الانتقالية.
التفاصيل
أداء القسم جاء أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس على بابكر، وبحضور عدد من أعضاء المجلس بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
حمدوك قال في مؤتمر صحفي عقب أداء القسم إن الأولوية لحكومته هي "إيقاف الحرب في البلاد وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي والنهوض بالبلاد".
أبرز التصريحات
هدفنا معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة لكي لا يعتمد السودان على الهبات.
خلق علاقات خارجية معتدلة وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة.
سنعطي أولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد.
يجب أن نعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا.
هدفنا هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان.
اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بأفريقيا وسنضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة.
سنضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة.
القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته.
هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها.
هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة.
الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان.
بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان.
هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان.
الخلافات والنقاشات السابقة بشأن مجلس السيادة كانت جزءا من التمرين الديمقراطي.
وضعت معايير صارمة للترشيحات للوزارات أساسها الكفاءة.
خلفيات
في وقت سابق الأربعاء، وصل حمدوك إلى الخرطوم، قادما من أديس أبابا.
أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.
حمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.
عمل حمدوك، لسنوات، أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
الأربعاء أدى عبد الفتاح البرهان و ٩ من أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستوري، فما تغيب عضو واحد هو محمد حسن التعايشي.
الأعضاء العسكريون الذين أدوا اليمين هم، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين الكباشى، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن إبراهيم جابر كريم.
من المدنيين أدى اليمين كل من حسن شيخ إدريس، والصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى، بالإضافة إلى رجاء نيكولا (شخصية توافقية).
يتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.
يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.