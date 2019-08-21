سوريا: تواصل المعارك في إدلب.. وتحذيرات من عودة تنظيم الدولة

اتهمت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، مسؤولين أمريكيين بمقابلة أعضاء في منظمة تصنف في قوائم الإرهاب لدى تركيا.

تأتي الاتهامات، رغم التنسيق المشترك بين تركيا وأمريكا لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات، وسط تحذيرات واشنطن وبيجين من عودة تنظيم الدولة في سوريا.

ميدانيًا، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد المواجهات بين المعارضة وقوات النظام السوري على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب التي اقتحمتها قوات النظام، فيما قالت تركيا إنها لن تنقل موقع المراقبة التابع لها في إدلب.

اتهامات بدعم الإرهاب

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قال في تصريحات تلفزيونية، إن مسؤولين أمريكيين، التقوا قبل أسبوعين أعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني، المصنفة إرهابية في تركيا".

صويلو أضاف أنه على دراية بتفاصيل اللقاء، دون تسمية المسؤولين أو كشف مضمون ما جرى.

صويلو: ألا نعرف من يقف وراء منظمة "بي كا كا"؟ ولماذا أمريكا موجودة في تلك المناطق؟

ما قصة الخلافات بين أنقرة وواشنطن؟

كانت أنقرة قد اتهمت واشنطن، مرارًا بالمماطلة في إقامة منطقة آمنة، وهددت بالعمل بشكل انفرادي في إقامتها، في حال عدم الاتفاق مع الجانب الأمريكي.

قبل نحو أسبوعين، توصلت أنقرة وواشنطن، لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك على الحدود السورية التركية، لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة.

شهدت المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة في سوريا، خلافات حول عمقها وآلية إقامتها، والجهة التي ستديرها.

الوقف السرياني في إسطنبول، أعلن دعمه خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة.

دعا الوقف لاتخاذ جميع التدابير لحماية المجموعات المسيحية التي تعيش في المنطقة.

الوقف اتهم منظمات تدعمها واشنطن، بممارسة الضغوط ضد السريان في مناطق وجودهم.

قال الوقف إن تلك المنظمات، خطفت الشباب السريان بالقوة، وأغلقت المدارس السريانية وأجبرت معظمهم على مغادرة سوريا.

خوفاً من القصف وهرباً من الموت.

نزوح الاف المدنيين من ريف إدلب الجنوبي إلى شماله ..

ليفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء دون أي مأوى…

فرق الدفاع المدني ساعدت في إنشاء مخيمات وتعمل وفق الامكانيات المتاحة لمساعدة أهلنا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/8IsTvo4KF6 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 20, 2019

تحذيرات من عودة تنظيم الدولة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في تصريح متلفز، أمس الثلاثاء، إن تنظيم الدولة، بدأ يكتسب قوة في بعض المناطق، رغم تضاؤل قدرته على تنفيذ الهجمات.

بومبيو حذر من عودة التنظيم، مضيفًا أنه بات بقوة أكبر مما كان عليه قبل أربع سنوات في بعض المناطق.

صحيفة نيويورك تايمز، كانت قد حذرت بالوقت ذاته، من عودة قوة التنظيم في العراق وسوريا.

الصحيفة الأمريكية ذكرت أن التنظيم بدأ يعيد تجهيز شبكاته المالية ويجند عناصر جديدة، وفق مصادر استخباراتية.

تحذيرات واشنطن تزامنت مع تصريحات مبعوث الصين الخاص بسوريا، الذي حذر من احتمالية عودة نشاط تنظيم الدولة في المنطقة.

المبعوث الصيني حث على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين نظام الأسد والمعارضة.

تطورات المعارك في إدلب

تواصل قوات الأسد بدعم روسي وإيراني، هجومها على منطقة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

هيئة تحرير الشام، نفت ادعاءات وسائل إعلامية بخسارة المعارضة لخان شيخون، مؤكدة استمرارها في المعركة، ووجودها داخل المدينة.

الهيئة قالت في بيان لها، إن مقاتليها ما زالوا يسيطرون على جزء من خان شيخون ومناطق مجاورة في شمال حماة.

أشارت الهيئة إلى إعادة تمركز في البلدة بعد القصف العنيف من قبل الطيران الحربي.

عِشْ لحظة استهداف أحد منازل المدنيين ببلدة جرجناز في ريف ادلب، بالبراميل المتفجرة ونجاة المصور بأعجوبة.

حدث هذا اليوم.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/M5jwYYw9FD — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 20, 2019

ما مصير مواقع المراقبة التركية؟

"رويترز" نقلت عن مرصد موالي للنظام قوله، إن مقاتلي المعارضة انسحبوا إلى موقع عسكري تركي في بلدة مورك إلى الجنوب من خان شيخون.

تركيا أقامت أكثر من عشرة مواقع عسكرية شمال غربي سوريا، بموجب اتفاقات مع روسيا.

المصدر ذكر أن مفاوضات تجري بين تركيا وروسيا بشأن إزالة الموقع التركي.

وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو، أكد في وقت سابق، أن تركيا لن تنقل موقع المراقبة القريب من مورك.

الإثنين الماضي، تعرض رتل تركي حاول الوصول إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب لقصف جوي.

وزارة الدفاع التركية دانت الهجوم وقالت إنه يتعارض مع الاتفاقات السارية مع إيران وروسيا.

ضحايا بغارات على إدلب